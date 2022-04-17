Владелец "Парк Хауса" хочет построить у ТЦ высотки

На общественные обсуждения вынесен вопрос многоэтажной застройки на территории торгового центра "Парк Хаус".
Жилье предполагается построить на площади 16,5 тыс. кв. м, сейчас ее используют под парковки. Вид разрешенного использования на данный момент - под объекты торговли (ТЦ и ТРК). В июле 2021 г., согласно ЕГРН, собственником участка стало ООО "ФизРазвитие".
Напомним, компания входит в корпорацию "РосРегион Развитие" Сергея Плотникова. В последние годы "ФизРазвитие" консолидировало площади "Парк Хауса", выкупив значительную его часть у ООО "Арес Недвижимость" и ООО "ФинЭкс-Актив".
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍