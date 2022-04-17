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Строительство Строительство и недвижимость

Владелец "Парк Хауса" хочет построить у ТЦ высотки

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На общественные обсуждения вынесен вопрос многоэтажной застройки на территории торгового центра "Парк Хаус".

Жилье предполагается построить на площади 16,5 тыс. кв. м, сейчас ее используют под парковки. Вид разрешенного использования на данный момент - под объекты торговли (ТЦ и ТРК). В июле 2021 г., согласно ЕГРН, собственником участка стало ООО "ФизРазвитие".

Напомним, компания входит в корпорацию "РосРегион Развитие" Сергея Плотникова. В последние годы "ФизРазвитие" консолидировало площади "Парк Хауса", выкупив значительную его часть у ООО "Арес Недвижимость" и ООО "ФинЭкс-Актив".

Гид потребителя

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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