Владелец "Парк Хауса" хочет построить у ТЦ высотки

На общественные обсуждения вынесен вопрос многоэтажной застройки на территории торгового центра "Парк Хаус".

Жилье предполагается построить на площади 16,5 тыс. кв. м, сейчас ее используют под парковки. Вид разрешенного использования на данный момент - под объекты торговли (ТЦ и ТРК). В июле 2021 г., согласно ЕГРН, собственником участка стало ООО "ФизРазвитие".

Напомним, компания входит в корпорацию "РосРегион Развитие" Сергея Плотникова. В последние годы "ФизРазвитие" консолидировало площади "Парк Хауса", выкупив значительную его часть у ООО "Арес Недвижимость" и ООО "ФинЭкс-Актив".