В Самаре женщина погибла под колесами автобуса на ул. Аэродромной

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В субботу, 16 ноября, в Самаре произошло смертельное ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области