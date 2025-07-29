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Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарскую область отметили за активную деятельность по созданию промышленных кластеров

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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41 управленческая команда защитила проекты в рамках методической программы Минпромторга России "PROКЛАСТЕРЫ" в Омске в рамках международного форума "Кооперация без границ". Самарская делегация получила диплом за активную деятельность по созданию промышленных кластеров.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Участниками программы предусмотрено создание 47 промышленных кластеров. Программа реализована АНО ДПО "Институт экономики знаний" при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Целью программы является формирование профессиональных управленческих команд в регионах по выявлению и анализу кооперационных цепочек с использованием механизма промышленных кластеров.

"За последние 10 лет Россия прошла значительный путь в реализации кластерной политики. Мы наблюдали становление новых центров промышленной активности, развитие кооперационных связей, внедрение инструментов государственной поддержки и появление успешных практик взаимодействия бизнеса, регионов и институтов развития", — подчеркнул директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

"Диплом нашей команды — это признание нашей работы и стимул для дальнейшего развития промышленности Самарской области. Мы продолжим активно работать над созданием и развитием промышленных кластеров, что будет способствовать росту экономики региона и созданию новых рабочих мест", — отметил глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Методическая программа "PROКЛАСТЕРЫ" разработана по поручению заместителя председателя Правительства — Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с целью формирования практических навыков выявления и реализации инвестиционных проектов по импортозамещению промышленной продукции, построения кооперационных цепочек и использования инструментов государственной поддержки промышленных кластеров.

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