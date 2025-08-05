Самарская область готовится к обсуждению перспектив развития химической промышленности новых регионов

Через три дня, 8 августа, в Самарской области состоится совместное заседание Комиссии Госсовета РФ, Координационного совета Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению.
Участники — представители 89 субъектов РФ, курирующие промышленность в своих регионах. Одним из ключевых вопросов станет обсуждение помощи новым территориям РФ в развитии химической промышленности.
В ходе недавней поездки в Луганск губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил готовность Самарской области, опираясь на свой опыт, оказать существенную поддержку в развитии и восстановлении Луганской Народной Республики.
На заседании будет представлен ход реализации инвестпроектов в рамках национального проекта "Новые материалы и химия", с акцентом на российское оборудование.
"Национальный проект направлен на существенное снижение импортозависимости по ключевым видам химической, нефтехимической, фармацевтической, композитной и биотехнологической продукции, — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Планируется сократить зависимость от импорта в различных направлениях с текущих 35–75% до 15–45% к 2030 году. Особое внимание уделяется развитию производства новых материалов, включая редкоземельные металлы, и продукции для агропромышленного комплекса".
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом