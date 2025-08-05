16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Набережных Челнах запущен сервис временной занятости "Авито Подработка" Снесенные американские горки "выписали" из объектов недвижимости Финансовая модель для бизнеса: практический семинар для самарских предпринимателей Сбер подключился к программе "Единой России" "СВОй бизнес" Предложения по устойчивому экономическому росту Самарской области выработали на стратегической сессии

Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область готовится к обсуждению перспектив развития химической промышленности новых регионов

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Через три дня, 8 августа, в Самарской области состоится совместное заседание Комиссии Госсовета РФ, Координационного совета Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Участники — представители 89 субъектов РФ, курирующие промышленность в своих регионах. Одним из ключевых вопросов станет обсуждение помощи новым территориям РФ в развитии химической промышленности.

В ходе недавней поездки в Луганск губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил готовность Самарской области, опираясь на свой опыт, оказать существенную поддержку в развитии и восстановлении Луганской Народной Республики.

На заседании будет представлен ход реализации инвестпроектов в рамках национального проекта "Новые материалы и химия", с акцентом на российское оборудование.

"Национальный проект направлен на существенное снижение импортозависимости по ключевым видам химической, нефтехимической, фармацевтической, композитной и биотехнологической продукции, — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Планируется сократить зависимость от импорта в различных направлениях с текущих 35–75% до 15–45% к 2030 году. Особое внимание уделяется развитию производства новых материалов, включая редкоземельные металлы, и продукции для агропромышленного комплекса".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31