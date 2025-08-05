Самарская область готовится к обсуждению перспектив развития химической промышленности новых регионов

Через три дня, 8 августа, в Самарской области состоится совместное заседание Комиссии Госсовета РФ, Координационного совета Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению.

Участники — представители 89 субъектов РФ, курирующие промышленность в своих регионах. Одним из ключевых вопросов станет обсуждение помощи новым территориям РФ в развитии химической промышленности.

В ходе недавней поездки в Луганск губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил готовность Самарской области, опираясь на свой опыт, оказать существенную поддержку в развитии и восстановлении Луганской Народной Республики.

На заседании будет представлен ход реализации инвестпроектов в рамках национального проекта "Новые материалы и химия", с акцентом на российское оборудование.

"Национальный проект направлен на существенное снижение импортозависимости по ключевым видам химической, нефтехимической, фармацевтической, композитной и биотехнологической продукции, — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Планируется сократить зависимость от импорта в различных направлениях с текущих 35–75% до 15–45% к 2030 году. Особое внимание уделяется развитию производства новых материалов, включая редкоземельные металлы, и продукции для агропромышленного комплекса".