Культура

Стала известна программа празднования Дня города в Самаре

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году основные мероприятия, посвященные Дню города, в Самаре пройдут с 12 по 14 сентября. Все эти дни на набережной у бассейна ЦСК ВВС будет работать выставка ретро автомобилей "АВТОбиография". В выходные дни с 13 по 14 сентября в Струковском саду жителей и гостей города ждет книжная ярмарка "Центр культурного притяжения — Россия: Читающая Самара".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Одним из самых ярких событий станет всероссийский фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии", который объединит творческие коллективы, представляющие Приволжский, Северо-Западный, Центральный и Южный федеральные округа. В Струковском саду 13 и 14 сентября состоится церемония открытия, сольные концерты, дефиле и плац-концерты духовых оркестров, а на площади Куйбышева 14 сентября — выступление сводного фестивального оркестра.

Также жителей и гостей областной столицы ждет выставка "Сделано в Самаре", арт-фестиваль "Живописный город. Традиции и современность" от Самарского союза художников при поддержке администрации города, пешие и автобусные экскурсии от профессиональных гидов. Также 14 сентября будут открыты для свободного посещения основные экспозиции государственных и муниципальных музеев.

Финальным событием празднования станет патриотический концерт "Самара, ты в сердце моем навсегда!", который пройдет на площади Куйбышева 14 сентября. С 18:00 до 22:00 для гостей выступит ВИА "Синяя птица", сводный оркестр фестиваля "На сопках Маньчжурии", оркестр баянов "Душа России", а также музыкант, композитор, заслуженный артист России Сергей Войтенко. Завершит концерт заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы".

Подробная программа мероприятий с 12 по 14 сентября опубликована на сайте администрации города Самара по ссылке.

