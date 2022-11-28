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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Компания Худайнатова объединила самарские и саратовские активы

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К ООО "ННК-Самаранефтегаз" (ранее "Самаранефть") присоединили ООО "Санеко" и саратовское ООО "Гусихинское". Все три компании принадлежат АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова.

Напомним, ООО "Самаранефть", которое потом переименовали на "ННК-Самаранефтегаз", учредила "Роснефть" в 2021 г. путем слияния активов, выведенных из АО "Самаранефтегаз" и ООО "Кинельский склад". На новую компанию были переведены 42 лицензии на изучение и добычу полезных ископаемых. В конце прошлого  года "Роснефть" продала ее ООО "ННК-Ойл".

 "ННК" переименовала "Самаранефть" и присоединила к ней свои активы - самарское "Санеко" и ООО "Гусихинское". Уставный капитал "ННК-Самаранефтегаз" увеличился на 408,7 млн руб. с 20 тыс. рублей. А в структуру собственников в ноябре вошло АО "ННК" с долей 17%, оставшейся долей владеет ООО "ННК-Ойл".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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