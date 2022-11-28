Компания Худайнатова объединила самарские и саратовские активы

К ООО "ННК-Самаранефтегаз" (ранее "Самаранефть") присоединили ООО "Санеко" и саратовское ООО "Гусихинское". Все три компании принадлежат АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова.

Напомним, ООО "Самаранефть", которое потом переименовали на "ННК-Самаранефтегаз", учредила "Роснефть" в 2021 г. путем слияния активов, выведенных из АО "Самаранефтегаз" и ООО "Кинельский склад". На новую компанию были переведены 42 лицензии на изучение и добычу полезных ископаемых. В конце прошлого года "Роснефть" продала ее ООО "ННК-Ойл".

"ННК" переименовала "Самаранефть" и присоединила к ней свои активы - самарское "Санеко" и ООО "Гусихинское". Уставный капитал "ННК-Самаранефтегаз" увеличился на 408,7 млн руб. с 20 тыс. рублей. А в структуру собственников в ноябре вошло АО "ННК" с долей 17%, оставшейся долей владеет ООО "ННК-Ойл".