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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Роснефть" учредила компанию "Самаранефть"

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтяная компания "Роснефть" в конце апреля учредила в Самаре ООО "Самаранефть", по информации ИАС Seldon.Basis. Организацию основали путем слияния активов, выведенных из АО "Самаранефтегаз" и ООО "Кинельский склад".

Фото: Архив «ВН»

Как следует из данных информационной системы Seldon.Basis, процесс реорганизации начался в январе этого года и завершился в апреле. Из ООО "Кинельский склад" было выделено ООО "Кинельский склад-2" с датой основания и ликвидации 30 апреля 2021 года. Аналогичные изменения произошли и в АО "Самаранефтегаз".

ООО "Кинельский склад" зарегистрировано в 1999 году. Уставный капитал — 1,98 млрд рублей. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка в 2020 г. — 1,84 млрд руб., чистый убыток — 1,44 млрд рублей. Владелец — ООО "РН-Трейд".

АО "Самаранефтегаз" зарегистрировано в Самаре в 1994 году. Уставный капитал на 2020 г. — 170,34 млрд руб., выручка — 186,27 млрд, чистая прибыль — 34,72 млрд рублей. Последний показатель упал за год на 35%, причиной ИАС Seldon.Basis указывается снижение эффективности производства. Основной вид деятельности — добыча сырой нефти. Владелец — ООО "РН-Трейд".

Вновь образованное ООО "Самаранефть" имеет уставный капитал 20 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — добыча сырой нефти. На 100% принадлежит дочерней структуре Роснефти — ООО "РН-Трейд". Директором "Самаранефти" назначен Александр Швецов, инициалы которого полностью совпадают с ФИО управляющего АО "Татнефтеотдача", аффилированного экс-президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатову.

Ранее топ-менеджмент Роснефти заявлял о планах продать в числе прочих часть активов "Самаранефтегаза". СМИ сообщали, что речь идет о продаже "хвостовых" активов — месторождений с падающей добычей, которые уже особо не добавляют акционерной стоимости компании. Потенциальным покупателем назывался "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова. Взамен госкомпания намерена была выкупить у "Нефтегазхолдинга" крупное Пайяхское месторождение.

месторождений с падающей добычей, которые уже особо не добавляют акционерной стоимости компании.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/02/12/2020/5fbe77ef9a79473c10d84507
месторождений с падающей добычей, которые уже особо не добавляют акционерной стоимости компании.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/02/12/2020/5fbe77ef9a79473c10d84507
месторождений с падающей добычей, которые уже особо не добавляют акционерной стоимости компании.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/02/12/2020/5fbe77ef9a79473c10d8450

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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