"Роснефть" учредила компанию "Самаранефть"

Нефтяная компания "Роснефть" в конце апреля учредила в Самаре ООО "Самаранефть", по информации ИАС Seldon.Basis. Организацию основали путем слияния активов, выведенных из АО "Самаранефтегаз" и ООО "Кинельский склад".
Как следует из данных информационной системы Seldon.Basis, процесс реорганизации начался в январе этого года и завершился в апреле. Из ООО "Кинельский склад" было выделено ООО "Кинельский склад-2" с датой основания и ликвидации 30 апреля 2021 года. Аналогичные изменения произошли и в АО "Самаранефтегаз".
Вновь образованное ООО "Самаранефть" имеет уставный капитал 20 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — добыча сырой нефти. На 100% принадлежит дочерней структуре Роснефти — ООО "РН-Трейд". Директором "Самаранефти" назначен Александр Швецов, инициалы которого полностью совпадают с ФИО управляющего АО "Татнефтеотдача", аффилированного экс-президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатову.
Ранее топ-менеджмент Роснефти заявлял о планах продать в числе прочих часть активов "Самаранефтегаза". СМИ сообщали, что речь идет о продаже "хвостовых" активов — месторождений с падающей добычей, которые уже особо не добавляют акционерной стоимости компании. Потенциальным покупателем назывался "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова. Взамен госкомпания намерена была выкупить у "Нефтегазхолдинга" крупное Пайяхское месторождение.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/02/12/2020/5fbe77ef9a79473c10d84507
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/02/12/2020/5fbe77ef9a79473c10d84507
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/02/12/2020/5fbe77ef9a79473c10d8450
ООО "Кинельский склад" зарегистрировано в 1999 году. Уставный капитал — 1,98 млрд рублей. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка в 2020 г. — 1,84 млрд руб., чистый убыток — 1,44 млрд рублей. Владелец — ООО "РН-Трейд".
АО "Самаранефтегаз" зарегистрировано в Самаре в 1994 году. Уставный капитал на 2020 г. — 170,34 млрд руб., выручка — 186,27 млрд, чистая прибыль — 34,72 млрд рублей. Последний показатель упал за год на 35%, причиной ИАС Seldon.Basis указывается снижение эффективности производства. Основной вид деятельности — добыча сырой нефти. Владелец — ООО "РН-Трейд".