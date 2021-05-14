"Роснефть" учредила компанию "Самаранефть"

Нефтяная компания "Роснефть" в конце апреля учредила в Самаре ООО "Самаранефть", по информации ИАС Seldon.Basis. Организацию основали путем слияния активов, выведенных из АО "Самаранефтегаз" и ООО "Кинельский склад".

Как следует из данных информационной системы Seldon.Basis, процесс реорганизации начался в январе этого года и завершился в апреле. Из ООО "Кинельский склад" было выделено ООО "Кинельский склад-2" с датой основания и ликвидации 30 апреля 2021 года. Аналогичные изменения произошли и в АО "Самаранефтегаз".

Вновь образованное ООО "Самаранефть" имеет уставный капитал 20 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — добыча сырой нефти. На 100% принадлежит дочерней структуре Роснефти — ООО "РН-Трейд". Директором "Самаранефти" назначен Александр Швецов, инициалы которого полностью совпадают с ФИО управляющего АО "Татнефтеотдача", аффилированного экс-президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатову.

Ранее топ-менеджмент Роснефти заявлял о планах продать в числе прочих часть активов "Самаранефтегаза". СМИ сообщали, что речь идет о продаже "хвостовых" активов — месторождений с падающей добычей, которые уже особо не добавляют акционерной стоимости компании. Потенциальным покупателем назывался "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова. Взамен госкомпания намерена была выкупить у "Нефтегазхолдинга" крупное Пайяхское месторождение.

месторождений с падающей добычей, которые уже особо не добавляют акционерной стоимости компании.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/02/12/2020/5fbe77ef9a79473c10d84507

месторождений с падающей добычей, которые уже особо не добавляют акционерной стоимости компании.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/02/12/2020/5fbe77ef9a79473c10d84507

месторождений с падающей добычей, которые уже особо не добавляют акционерной стоимости компании.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/02/12/2020/5fbe77ef9a79473c10d8450