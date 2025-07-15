Лихого мотоциклиста из Самары наказали за опасное вождение

Самарские полицейские разыскали мотоциклиста-нарушителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в Интернете появилось видео, на котором водитель мотоцикла совершал опасные маневры. Вскоре правоохранители выяснили, что героем ролика был 35-летний мужчина. Водителя разыскали, и он признал, что нарушал ПДД.
В итоге мотоциклиста оштрафовали на 1,3 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.