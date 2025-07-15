Лихого мотоциклиста из Самары наказали за опасное вождение

Самарские полицейские разыскали мотоциклиста-нарушителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором водитель мотоцикла совершал опасные маневры. Вскоре правоохранители выяснили, что героем ролика был 35-летний мужчина. Водителя разыскали, и он признал, что нарушал ПДД.

В итоге мотоциклиста оштрафовали на 1,3 тыс. рублей.