Начальник КбшЖД: запуск электричек в аэропорт Курумоч обойдется в 20 млрд рублей

Организация железнодорожного сообщения по направлениям Самара - аэропорт Курумоч и Тольятти - аэропорт Курумоч все еще стоит на паузе. Однако от проекта не отказались. Об этом на пресс-конференции в четверг, 30 января, сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
"Проект капиталоемкий. На его реализацию нужно более 20 млрд рублей. Но он внесен в проект "Мобильный город" на уровне правительства РФ. Сейчас идет обсуждение сроков реализации", - сообщил Вячеслав Дмитриев.
С чем связаны такие большие затраты, начальник КбшЖД не уточнил. Однако ранее сообщалось, что для запуска сообщения необходимо построить железнодорожные пути и посадочную платформу к терминалу аэропорта, а также соединительную ветку для прямого заезда из Тольятти.
В ближайшей перспективе планируется запуск мультимодальных перевозок.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.