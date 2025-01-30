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Транспорт Транспорт и связь

Начальник КбшЖД: запуск электричек в аэропорт Курумоч обойдется в 20 млрд рублей

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организация железнодорожного сообщения по направлениям Самара - аэропорт Курумоч и Тольятти - аэропорт Курумоч все еще стоит на паузе. Однако от проекта не отказались. Об этом на пресс-конференции в четверг, 30 января, сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Фото: Александра Ламзина

"Проект капиталоемкий. На его реализацию нужно более 20 млрд рублей. Но он внесен в проект "Мобильный город" на уровне правительства РФ. Сейчас идет обсуждение сроков реализации", - сообщил Вячеслав Дмитриев.

С чем связаны такие большие затраты, начальник КбшЖД не уточнил. Однако ранее сообщалось, что для запуска сообщения необходимо построить железнодорожные пути и посадочную платформу к терминалу аэропорта, а также соединительную ветку для прямого заезда из Тольятти.

В ближайшей перспективе планируется запуск мультимодальных перевозок.

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