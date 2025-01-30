В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

В Самаре прорабатывают проект запуска мультимодальных перевозок до аэропорта Курумоч. Об этом на пресс-конференции в четверг, 30 января, сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
По его словам, мультимодальные перевозки предполагают доставку пассажиров на электричках до остановок Волжский или Курумоч. Там можно будет пересесть на маршрутное такси, которое едет напрямую в аэропорт.
"Прорабатываем этот проект с региональным правительством, минтрансом. Тестируем перевозки, чтобы понять его востребованность. Возможно, проект будет запущен в этом году", - рассказал Вячеслав Дмитриев.
От идеи запуска прямого железнодорожного сообщения из Самары и Тольятти до аэропорта Курумоч не отказались. Однако из-за дороговизны проекта все еще обсуждаются сроки его реализации.
Последние комментарии
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!