Трассу "Обход Тольятти" откроют 16 июля

Во вторник, 16 июля, в 10:00, торжественно откроется движение по дороге "Обход Тольятти". Об этом сообщает администрация города.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дороги "Обход Тольятти".

Скоростную дорогу длиной 99,7 км, включающую 39 мостов и путепроводов, в том числе мост через Волгу, построили за три с половиной года. Четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС и уведет поток грузового транспорта с улиц города Тольятти.

Она станет составной частью международного транспортного коридора "Запад — Восток". Дорога также сыграет важную роль в укреплении связей между регионами России.