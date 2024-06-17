Климовский мост через Волгу успешно прошел испытания

На строительстве моста через Волгу на обходе Тольятти проведены статические испытания. В них участвовали 24 самосвала общей массой 840 тонн. Мост успешно справился с тестовой нагрузкой, что подтверждено показаниями измерительных приборов (прогибомеров).

В общей сложности выполнено 66 испытаний пролетных строений моста на разных участках. По строительным нормам и правилам испытательная нагрузка должна быть не менее 60% и не более 90% от нормативной с учетом динамического коэффициента и коэффициента надежности.

Мост через Волгу не получил замечаний по результатам предварительной проверки Ростехнадзором трассы "Обход Тольятти". До конца июня должна завершиться итоговая проверка всей трассы, после которой может быть принято решение о вводе объекта в строй.

На мосту четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. В его строительстве принимали участие четыре филиала АО "Дороги и Мосты" — мостоотряды № 1, № 46, № 41 и № 114, сообщает пресс-служба компании.