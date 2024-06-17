Климовский мост через Волгу успешно прошел испытания

На строительстве моста через Волгу на обходе Тольятти проведены статические испытания. В них участвовали 24 самосвала общей массой 840 тонн. Мост успешно справился с тестовой нагрузкой, что подтверждено показаниями измерительных приборов (прогибомеров).
В общей сложности выполнено 66 испытаний пролетных строений моста на разных участках. По строительным нормам и правилам испытательная нагрузка должна быть не менее 60% и не более 90% от нормативной с учетом динамического коэффициента и коэффициента надежности.
Мост через Волгу не получил замечаний по результатам предварительной проверки Ростехнадзором трассы "Обход Тольятти". До конца июня должна завершиться итоговая проверка всей трассы, после которой может быть принято решение о вводе объекта в строй.
На мосту четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. В его строительстве принимали участие четыре филиала АО "Дороги и Мосты" — мостоотряды № 1, № 46, № 41 и № 114, сообщает пресс-служба компании.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...