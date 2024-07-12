16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ростехнадзор дал разрешение на открытие трассы "Обход Тольятти" Ремонт проспекта Кирова планируют завершить к началу следующей недели Стало известно, когда в Самаре завершится дорожный ремонт на ул. Димитрова В Самаре стартовал ремонт проезда Мальцева На дорогах Тольятти приступили к укладке финального слоя покрытия

Дорожное строительство Транспорт и связь

Ростехнадзор дал разрешение на открытие трассы "Обход Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 102
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело выездную проверку трассы "Обход Тольятти" с входящими в ее состав инженерными сооружениями, в том числе моста через Волгу, на соответствие проектной документации.

Фото: avtoban.ru

"Проверив качество работ на всем протяжении магистрали, контролеры пришли к выводу, что она полностью соответствует проекту, а работы выполнены в полном объеме, после чего выдали заключение о соответствии обхода Тольятти проектным требованиям", — сообщили в концессионной компании "Обход Тольятти".

Движение по трассе обещают открыть в ближайшее время. При этом некоторое время плата за проезд по дороге взиматься не будет.

Напомним, на днях врио губернатора Вячеслав Федорищев заявил, что работы практически завершены. В качестве сроков открытия Климовского моста он озвучил "несколько недель".

Открытие объекта позволит частично разгрузить Жигулевскую ГЭС, на которой в первые же дни ремонта образовались многокилометровые пробки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4