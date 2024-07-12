Ростехнадзор дал разрешение на открытие трассы "Обход Тольятти"

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело выездную проверку трассы "Обход Тольятти" с входящими в ее состав инженерными сооружениями, в том числе моста через Волгу, на соответствие проектной документации.

"Проверив качество работ на всем протяжении магистрали, контролеры пришли к выводу, что она полностью соответствует проекту, а работы выполнены в полном объеме, после чего выдали заключение о соответствии обхода Тольятти проектным требованиям", — сообщили в концессионной компании "Обход Тольятти".

Движение по трассе обещают открыть в ближайшее время. При этом некоторое время плата за проезд по дороге взиматься не будет.

Напомним, на днях врио губернатора Вячеслав Федорищев заявил, что работы практически завершены. В качестве сроков открытия Климовского моста он озвучил "несколько недель".

Открытие объекта позволит частично разгрузить Жигулевскую ГЭС, на которой в первые же дни ремонта образовались многокилометровые пробки.