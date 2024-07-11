Врио губернатора назвал сроки открытия Климовского моста через Волгу

Строительство нового моста через Волгу в Самарской области практически завершено. Сроки его открытия во время прямой линии озвучил врио губернатора Вячеслав Федорищев.

"Это капитальный объект. Такой стройки большой, очень важной за последние десятилетия еще не было. Это маршрут в Западный Китай и со временем эта трасса будет соединена с другими, поэтому здесь не может быть ошибки. Надо отдать должное, те строители, которые занимались этим объектом, усилили свою работу кратно. Я лично возглавляю штаб, который обеспечивает ежедневный контроль за реализацией этого объекта. Докладываю, что работа практически завершена, и мы можем ожидать в самом ближайшем будущем (это несколько недель) открытие этого объекта", — сказал глава региона.

По его словам, запуск движения — это первый шаг.

"Дальше необходимо работать над инфраструктурой — это заправочная станция, обеспечение бесперебойной связи. Ко мне поступило много обращений по съездам, которые необходимы, чтобы разгрузить некоторые магистрали, чтобы они работали вкупе с этой дорогой. Поэтому тут еще большая работа предстоит", — отметил Вячеслав Федорищев.

Мост через Волгу входит в состав трассы "Обход Тольятти". Ее по концессионному соглашению строит компания "Обход Тольятти". Проезд по дороге будет платным — тарифы уже утверждены.