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Врио губернатора назвал сроки открытия Климовского моста через Волгу

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительство нового моста через Волгу в Самарской области практически завершено. Сроки его открытия во время прямой линии озвучил врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Это капитальный объект. Такой стройки большой, очень важной за последние десятилетия еще не было. Это маршрут в Западный Китай и со временем эта трасса будет соединена с другими, поэтому здесь не может быть ошибки. Надо отдать должное, те строители, которые занимались этим объектом, усилили свою работу кратно. Я лично возглавляю штаб, который обеспечивает ежедневный контроль за реализацией этого объекта. Докладываю, что работа практически завершена, и мы можем ожидать в самом ближайшем будущем (это несколько недель) открытие этого объекта", — сказал глава региона.
По его словам, запуск движения — это первый шаг.

"Дальше необходимо работать над инфраструктурой — это заправочная станция, обеспечение бесперебойной связи. Ко мне поступило много обращений по съездам, которые необходимы, чтобы разгрузить некоторые магистрали, чтобы они работали вкупе с этой дорогой. Поэтому тут еще большая работа предстоит", — отметил Вячеслав Федорищев.

Мост через Волгу входит в состав трассы "Обход Тольятти". Ее по концессионному соглашению строит компания "Обход Тольятти". Проезд по дороге будет платным — тарифы уже утверждены.

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