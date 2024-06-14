От 120 рублей: названа стоимость проезда по дороге "Обход Тольятти"

Концессионная компания "Обход Тольятти" утвердила тарифы на проезд по одноименной дороге в Самарской области. Объект включает в себя новый мост через Волгу.

По информации организации, дорога "Обход Тольятти" разделена на три участка:

с нулевого до 60 км — от съезда на обход Тольятти с автодороги М-5 "Урал" у села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на Южное шоссе в районе ОЭЗ "Тольятти" и обратно; с 60 до 99 км — от съезда на обход Тольятти с Южного шоссе в районе ОЭЗ "Тольятти" до съезда с обхода Тольятти на трассу М-5 у села Зеленовка и обратно; с нулевого до 99 км — от съезда на обход Тольятти с автодороги М-5 "Урал" в 1 км от села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на трассу М-5 у села Зеленовка и обратно.

Транспорт, которому разрешено движение по обходу Тольятти, разделён на 4 категории.

Высотой до 2 м. Это легковые автомобили, в том числе с прицепом до 2 м высотой и мотоциклы, с коляской и без неё. Стоимость проезда по участку 1 — 180 руб., по участку 2 — 120 руб., по участку 3 — 270 руб.

Высотой от 2 до 2,6 м: легковые автомобили с прицепами высотой не более 2,6 м, микроавтобусы и небольшие грузовики. Стоимость проезда по участку 1 — 350 руб., по участку 2 — 240 руб., по участку 3 — 550 руб.

Высотой более 2,6 м: средние грузовики и автобусы. Стоимость проезда по участку 1 — 710 руб., по участку 2 — 480 руб., по участку 3 — 1110 руб.

Высотой более 2,6 м: большие грузовики, грузовики с прицепами и междугородные автобусы. Стоимость проезда по участку 1 — 1060 руб., по участку 2 — 720 руб., по участку 3 — 1660 руб.

"Обход Тольятти"

"Обход Тольятти"

"Обход Тольятти"

"Оплата проезда по обходу Тольятти будет взиматься через 29 дней после начала движения. Почти месяц проезд будет бесплатным, чтобы каждый мог оценить удобство, безопасность и комфорт поездок по новой дороге. И ещё экономию времени — в зависимости от часа дня обход Тольятти сохранит вам от 1 до 2 часов по сравнению с проездом по Жигулевской ГЭС", — отметили в концессионной компании.

Пункты взимания платы (ПВП) будут работать при въездах на магистраль и выездах с нее.

Оплатить проезд можно будет наличными, банковской картой, транспондером.

Транспондер — это гаджет, с помощью которого можно оплатить проезд бесконтактно, проехав пункт оплаты практически без остановки.

"Для каждого вида оплаты будут выделены свои полосы. Ориентироваться можно будет по специальным знакам, которые видно издалека. На одном ПВП будет 7 полос (3 на въезд на обход Тольятти и 4 на выезд), на двух других ПВП будет по 9 полос (4 на въезд, 5 на выезд). На каждом ПВП одна полоса отведена для оплаты транспондером", — пояснили в компании "Обход Тольятти".

Строительство объекта находится на завершающей стадии. Открыть движение планируют в 2024 году.