От 120 рублей: названа стоимость проезда по дороге "Обход Тольятти"

Концессионная компания "Обход Тольятти" утвердила тарифы на проезд по одноименной дороге в Самарской области. Объект включает в себя новый мост через Волгу.
По информации организации, дорога "Обход Тольятти" разделена на три участка:
- с нулевого до 60 км — от съезда на обход Тольятти с автодороги М-5 "Урал" у села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на Южное шоссе в районе ОЭЗ "Тольятти" и обратно;
- с 60 до 99 км — от съезда на обход Тольятти с Южного шоссе в районе ОЭЗ "Тольятти" до съезда с обхода Тольятти на трассу М-5 у села Зеленовка и обратно;
- с нулевого до 99 км — от съезда на обход Тольятти с автодороги М-5 "Урал" в 1 км от села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на трассу М-5 у села Зеленовка и обратно.
Транспорт, которому разрешено движение по обходу Тольятти, разделён на 4 категории.
- Высотой до 2 м. Это легковые автомобили, в том числе с прицепом до 2 м высотой и мотоциклы, с коляской и без неё. Стоимость проезда по участку 1 — 180 руб., по участку 2 — 120 руб., по участку 3 — 270 руб.
- Высотой от 2 до 2,6 м: легковые автомобили с прицепами высотой не более 2,6 м, микроавтобусы и небольшие грузовики. Стоимость проезда по участку 1 — 350 руб., по участку 2 — 240 руб., по участку 3 — 550 руб.
- Высотой более 2,6 м: средние грузовики и автобусы. Стоимость проезда по участку 1 — 710 руб., по участку 2 — 480 руб., по участку 3 — 1110 руб.
- Высотой более 2,6 м: большие грузовики, грузовики с прицепами и междугородные автобусы. Стоимость проезда по участку 1 — 1060 руб., по участку 2 — 720 руб., по участку 3 — 1660 руб.
"Оплата проезда по обходу Тольятти будет взиматься через 29 дней после начала движения. Почти месяц проезд будет бесплатным, чтобы каждый мог оценить удобство, безопасность и комфорт поездок по новой дороге. И ещё экономию времени — в зависимости от часа дня обход Тольятти сохранит вам от 1 до 2 часов по сравнению с проездом по Жигулевской ГЭС", — отметили в концессионной компании.
Пункты взимания платы (ПВП) будут работать при въездах на магистраль и выездах с нее.
Оплатить проезд можно будет наличными, банковской картой, транспондером.
Транспондер — это гаджет, с помощью которого можно оплатить проезд бесконтактно, проехав пункт оплаты практически без остановки.
"Для каждого вида оплаты будут выделены свои полосы. Ориентироваться можно будет по специальным знакам, которые видно издалека. На одном ПВП будет 7 полос (3 на въезд на обход Тольятти и 4 на выезд), на двух других ПВП будет по 9 полос (4 на въезд, 5 на выезд). На каждом ПВП одна полоса отведена для оплаты транспондером", — пояснили в компании "Обход Тольятти".
Строительство объекта находится на завершающей стадии. Открыть движение планируют в 2024 году.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие