ГИБДД попросила автомобилистов объезжать Жигулевскую ГЭС из-за ремонта дороги

Обстановка на трассе М-5 "Урал" между Самарой и Сызранью остается напряженной. Пробка, вызванная ремонтом дороги на плотине Жигулевской ГЭС, продолжает расти. В связи с этим областное управление ГИБДД попросило автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.
"Ремонт продлится до конца августа. На период проведения работ пропускная способность трассы ограничена. Закрыты две из четырех полос для движения транспортных средств. Настоятельно рекомендуем водителям выбирать альтернативные пути объезда, а также заранее продумывать свой маршрут", — отметили представители ГИБДД.
Пробка на М-5 растянулась более чем на 30 км. Может улучшить ситуацию ограничения, которые вводятся с 12 июля. По пятницам, субботам и воскресеньям большегрузам будет запрещено ездить на участке от Сызрани до Тольятти (с 890 по 976 км).
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?