ГИБДД попросила автомобилистов объезжать Жигулевскую ГЭС из-за ремонта дороги

Обстановка на трассе М-5 "Урал" между Самарой и Сызранью остается напряженной. Пробка, вызванная ремонтом дороги на плотине Жигулевской ГЭС, продолжает расти. В связи с этим областное управление ГИБДД попросило автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.

"Ремонт продлится до конца августа. На период проведения работ пропускная способность трассы ограничена. Закрыты две из четырех полос для движения транспортных средств. Настоятельно рекомендуем водителям выбирать альтернативные пути объезда, а также заранее продумывать свой маршрут", — отметили представители ГИБДД.

Пробка на М-5 растянулась более чем на 30 км. Может улучшить ситуацию ограничения, которые вводятся с 12 июля. По пятницам, субботам и воскресеньям большегрузам будет запрещено ездить на участке от Сызрани до Тольятти (с 890 по 976 км).