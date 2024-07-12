Рабочее движение по трассе "Обход Тольятти" планируют открыть на следующей неделе

Работы по строительству трассы "Обход Тольятти", которая включает в себя новый мост через Волгу, завершаются. При сохранении темпов рабочее движение по дороге могут запустить уже на следующей неделе. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев.

"Это позволит разгрузить М-5 в районе Тольятти и Жигулевской ГЭС, где возникли пробки из-а ремонта дороги. Проезд по "Обходу Тольятти" будет платным. Но мы приняли решение: на первое время, пока не завершится ремонт на ГЭС, сделать бесплатный режим для всех, кто хочет воспользоваться дорогой", - сказал глава региона.

"Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Мы публиковали стоимость проезда по дороге. Зависеть она будет от участка и типа транспортного средства.