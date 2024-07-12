16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан Рабочее движение по трассе "Обход Тольятти" планируют открыть на следующей неделе Врио губернатора назвал сроки открытия Климовского моста через Волгу Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты при подготовке к отопительному сезону В Самарской области создадут единый институт развития для предпринимателей

Губернатор Власть и политика

Рабочее движение по трассе "Обход Тольятти" планируют открыть на следующей неделе

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Работы по строительству трассы "Обход Тольятти", которая включает в себя новый мост через Волгу, завершаются. При сохранении темпов рабочее движение по дороге могут запустить уже на следующей неделе. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Это позволит разгрузить М-5 в районе Тольятти и Жигулевской ГЭС, где возникли пробки из-а ремонта дороги. Проезд по "Обходу Тольятти" будет платным. Но мы приняли решение: на первое время, пока не завершится ремонт на ГЭС, сделать бесплатный режим для всех, кто хочет воспользоваться дорогой", - сказал глава региона. 

"Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Мы публиковали стоимость проезда по дороге. Зависеть она будет от участка и типа транспортного средства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4