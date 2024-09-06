Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

Оператор платной трассы "Обход Тольятти", которая включает в себя Климовский мост через Волгу, рассказал о предложениях, поступивших от автомобилистов за два месяца работы дороги. Среди них — продление магистрали.

"Поступили предложения продлить трассу от развязки у села Троицкое до развязки за Сызранью, где автомобили с М-5 "Урал" съезжают на Р-228. Также есть идея проложить дорогу до Сызрани с одной стороны и до Ульяновска — с другой", — говорится в сообщении оператора.

В основном же озвученные автомобилистами идеи касались улучшения качества сервиса и большей адаптации дороги для жителей районов Самарской области, по которым проходит магистраль.

"Больше всего просьб — о бесплатной воде в зонах отдыха и актуальных всегда и на любой автодороге АЗС. Также предложено построить гостиницу у съезда в направлении деревни Левашовка. Она будет полезной и водителям, и туристам, приехавшим погостить в регионе", — сообщил оператор.

Что касается съездов, то жители попросили сделать их в четырех местах:

на пересечении обхода с дорогой Шигоны — Новодевичье;

на пересечении обхода с дорогой Тайдаково — Левашовка;

съезд в деревню Климовка;

съезды на Хрящевское шоссе.

"Мы верим, что все или большая часть ваших пожеланий со временем воплотится в жизнь. С некоторыми из них, например, съездами на дорогу Тайдаково — Левашово это уже произошло. Напомним, что этот съезд передан минтрансу Самарской области для проведения ремонтных работ. Над реализацией других мы работаем. Не сразу, поскольку закрытая система платной автодороги требует установки терминалов оплаты банковской картой, транспондером или строительства полноценных развязок с ПВП, но со временем мы сможем сделать и это", — объяснил оператор.