16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С обхода Тольятти открылся дополнительный съезд на автодорогу "Тайдаково — Левашовка" Сотрудники "ПТС" завершили демонтаж теплосети на ул. Красноармейской В Самаре утвердили новый план повышения тарифов на холодную воду В Самарской области пассажирам общественного транспорта будет доступен кешбэк 20% до конца года АО "Транснефть — Приволга" оказало благотворительную помощь Самарской городской больнице им. Н.И. Пирогова

Общество

С обхода Тольятти открылся дополнительный съезд на автодорогу "Тайдаково — Левашовка"

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 1 сентября, состоялось открытие дополнительного съезда с обхода Тольятти на автодорогу "Тайдаково — Левашовка". Открытием съезда занимается министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Новая дорога сэкономит жителям с. Тайдаково более 40 минут в пути, а жителям с. Левашовка почти 1 час.

Данный съезд временно не оборудован пунктом взимания платы (ПВП), на котором обычно выдается талон, поэтому оплата будет происходить на других ПВП по полному тарифу. В силу технических особенностей по съезду "Тайдаково — Левашовка" разрешено движение исключительно легкового транспорта массой до 3 тонн. Размер тарифа для них составит 270 рублей.

На съезде "Тайдаково — Левашовка" не созданы в полной мере условия для обеспечения безопасности движения, поэтому водителей просят соблюдать внимательность и осторожность.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6