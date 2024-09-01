С обхода Тольятти открылся дополнительный съезд на автодорогу "Тайдаково — Левашовка"

В воскресенье, 1 сентября, состоялось открытие дополнительного съезда с обхода Тольятти на автодорогу "Тайдаково — Левашовка". Открытием съезда занимается министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Новая дорога сэкономит жителям с. Тайдаково более 40 минут в пути, а жителям с. Левашовка почти 1 час.
Данный съезд временно не оборудован пунктом взимания платы (ПВП), на котором обычно выдается талон, поэтому оплата будет происходить на других ПВП по полному тарифу. В силу технических особенностей по съезду "Тайдаково — Левашовка" разрешено движение исключительно легкового транспорта массой до 3 тонн. Размер тарифа для них составит 270 рублей.
На съезде "Тайдаково — Левашовка" не созданы в полной мере условия для обеспечения безопасности движения, поэтому водителей просят соблюдать внимательность и осторожность.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.