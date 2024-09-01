С обхода Тольятти открылся дополнительный съезд на автодорогу "Тайдаково — Левашовка"

В воскресенье, 1 сентября, состоялось открытие дополнительного съезда с обхода Тольятти на автодорогу "Тайдаково — Левашовка". Открытием съезда занимается министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Новая дорога сэкономит жителям с. Тайдаково более 40 минут в пути, а жителям с. Левашовка почти 1 час.

Данный съезд временно не оборудован пунктом взимания платы (ПВП), на котором обычно выдается талон, поэтому оплата будет происходить на других ПВП по полному тарифу. В силу технических особенностей по съезду "Тайдаково — Левашовка" разрешено движение исключительно легкового транспорта массой до 3 тонн. Размер тарифа для них составит 270 рублей.

На съезде "Тайдаково — Левашовка" не созданы в полной мере условия для обеспечения безопасности движения, поэтому водителей просят соблюдать внимательность и осторожность.