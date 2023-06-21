Задержанный ФСБ с миллионами для ГРУ юрист заявил еще и о взятке в налоговую

Юрист по фамилии Осипов написал явку с повинной о подготовке к даче взятки в налоговую в 12 млн рублей. Ранее его задержала ФСБ по другому делу — при получении 8,2 млн рублей.

Попался силовикам представлявший интересы фирмы "ТехноСтройГрупп-1" Осипов еще 15 марта 2023 года. Спецоперацию силовики проводили у стоянки ТЦ "ГудОК" в Самаре.

"Мужчина знал о намерении собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России", - рассказали тогда журналистам представители УФСБ по Самарской области.

"ТехноСтройГрупп-1" занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных.

Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, рассказывали в ФСБ. А Осипов подпал под обвинения в мошенничестве.

Известно, что он пошел на сотрудничество со следствием и недавно написал явку с повинной еще в одном деянии. Предположительно, Осипов мог получить 12 млн руб. для передачи в ФНС для снижения официальной суммы налогов. Пока расследование уголовных дел продолжается.