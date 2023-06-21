Юрист по фамилии Осипов написал явку с повинной о подготовке к даче взятки в налоговую в 12 млн рублей. Ранее его задержала ФСБ по другому делу — при получении 8,2 млн рублей.
Попался силовикам представлявший интересы фирмы "ТехноСтройГрупп-1" Осипов еще 15 марта 2023 года. Спецоперацию силовики проводили у стоянки ТЦ "ГудОК" в Самаре.
"Мужчина знал о намерении собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России", - рассказали тогда журналистам представители УФСБ по Самарской области.
"ТехноСтройГрупп-1" занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных.
Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, рассказывали в ФСБ. А Осипов подпал под обвинения в мошенничестве.
Известно, что он пошел на сотрудничество со следствием и недавно написал явку с повинной еще в одном деянии. Предположительно, Осипов мог получить 12 млн руб. для передачи в ФНС для снижения официальной суммы налогов. Пока расследование уголовных дел продолжается.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063