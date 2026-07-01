Федеральные эксперты оценили ход строительства станции метро "Театральная" в Самаре

В Самарской области проходит выездное заседание комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рамках рабочей программы участники посетили один из ключевых инфраструктурных объектов региона - строящуюся станцию метро "Театральная".
Ход работ на объекте представил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.
Сегодня станция находится в высокой степени готовности. Завершена проходка тоннелей, продолжаются монтаж инженерных систем и отделочные работы. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.
После ввода в эксплуатацию "Театральная" станет связующим звеном между историческим центром Самары и отдаленными районами города. Реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития прилегающих территорий, обновления городской среды и повышения транспортной доступности.
"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева продолжаем последовательно реализовывать проекты, которые определяют будущее региона. Строительство метро один из таких стратегических проектов. Важно, что сегодня этот объект находится в центре внимания федеральных коллег. Совместная работа позволяет находить необходимые решения и двигаться вперед в реализации задач развития Самарской области", - отметил Александр Фомин.
Ход строительства станции получил высокую оценку профильных экспертов. Качество работ на хорошем уровне и объем работ, который сделан, достаточно большой. Здесь надо сказать коллегам из областного правительства большое спасибо. Такие сложные объекты всегда очень непросто реализовывать", - отметил председатель комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев подчеркнул, что вся линия метро станет неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры города. "Для жителей города метро должно быть включено в абсолютно удобную логистическую цепочку, без светофоров, без пробок. В ту же логистическую цепочку должны войти строительство магистрали "Центральная", развитие других видов общественного транспорта города", - отметил Владимир Кошелев.
Технический прогон поезда по станции "Театральная" намечен уже на начало 2027 года.
Выездное заседание комитета Госдумы стало площадкой для обсуждения вопросов развития строительной отрасли и реализации крупных инфраструктурных проектов региона.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.