Федеральные эксперты оценили ход строительства станции метро "Театральная" в Самаре

В Самарской области проходит выездное заседание комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рамках рабочей программы участники посетили один из ключевых инфраструктурных объектов региона - строящуюся станцию метро "Театральная".

Ход работ на объекте представил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Сегодня станция находится в высокой степени готовности. Завершена проходка тоннелей, продолжаются монтаж инженерных систем и отделочные работы. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

После ввода в эксплуатацию "Театральная" станет связующим звеном между историческим центром Самары и отдаленными районами города. Реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития прилегающих территорий, обновления городской среды и повышения транспортной доступности.

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева продолжаем последовательно реализовывать проекты, которые определяют будущее региона. Строительство метро один из таких стратегических проектов. Важно, что сегодня этот объект находится в центре внимания федеральных коллег. Совместная работа позволяет находить необходимые решения и двигаться вперед в реализации задач развития Самарской области", - отметил Александр Фомин.

Ход строительства станции получил высокую оценку профильных экспертов. Качество работ на хорошем уровне и объем работ, который сделан, достаточно большой. Здесь надо сказать коллегам из областного правительства большое спасибо. Такие сложные объекты всегда очень непросто реализовывать", - отметил председатель комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев подчеркнул, что вся линия метро станет неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры города. "Для жителей города метро должно быть включено в абсолютно удобную логистическую цепочку, без светофоров, без пробок. В ту же логистическую цепочку должны войти строительство магистрали "Центральная", развитие других видов общественного транспорта города", - отметил Владимир Кошелев.

Технический прогон поезда по станции "Театральная" намечен уже на начало 2027 года.

Выездное заседание комитета Госдумы стало площадкой для обсуждения вопросов развития строительной отрасли и реализации крупных инфраструктурных проектов региона.