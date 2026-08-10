Алена Гаршина покинула пост главы Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области, сообщает "Самарское обозрение".

В правительстве Самарской области Алена Гаршина работала с 2011 года. Тарифный орган — на тот момент департамент ценового и тарифного регулирования — она официально возглавила осенью 2020 года.

7 августа стал последним рабочим днем Алены Гаршиной во главе Комитета, о чем она сама сообщила "СО". Она также уточнила, что уволилась по собственному желанию, однако в связи с чем оно возникло, отвечать не стала.

Имеется ли на данный момент реальный кандидат на кресло руководителя тарифного органа, осталось неизвестным. Пока эти обязанности исполняет заместитель Алены Гаршиной, руководитель управления правового обеспечения Оксана Никитина.