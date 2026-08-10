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Власть и политика

Алена Гаршина покинула пост главы Комитета ценового и тарифного регулирования

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Алена Гаршина покинула пост главы Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области, сообщает "Самарское обозрение".

В правительстве Самарской области Алена Гаршина работала с 2011 года. Тарифный орган — на тот момент департамент ценового и тарифного регулирования — она официально возглавила осенью 2020 года.

7 августа стал последним рабочим днем Алены Гаршиной во главе Комитета, о чем она сама сообщила "СО". Она также уточнила, что уволилась по собственному желанию, однако в связи с чем оно возникло, отвечать не стала.

Имеется ли на данный момент реальный кандидат на кресло руководителя тарифного органа, осталось неизвестным. Пока эти обязанности исполняет заместитель Алены Гаршиной, руководитель управления правового обеспечения Оксана Никитина.

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Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

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мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

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