Областной минтранс ищет проектировщиков третьей очереди Фрунзенского моста

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выступило заказчиком на разработку проектной документации по строительству третьей очереди Фрунзенского моста. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно условиям конкурса, подрядчику предстоит разработать проект строительства дороги протяженностью 1,5 км от границы Самары до автомобильной дороги "Обход г. Самары". Он должен провести все необходимые инженерные исследования, запланировать размещение опор освещения и остановок общественного транспорта. Перед исполнителем стоит задача провести дорогу по землям, находящимся в государственной и муниципальной собственности, чтобы минимизировать площадь земельных участков для изъятия их у владельцев. Завершить работы необходимо не позднее 28 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта 32,5 млн рублей. Деньги поступят исполнителю двумя траншами: 10 млн руб. в 2020 г. и 22,5 млн руб.в 2021 году. Их выделит бюджет Самарской области. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 1 апреля.

Еще чуть более 49 млн руб. минтранс готов отдать за проект реконструкции 6,5 км дороги "Обход г. Самары" в Волжском районе. По плану данный участок свяжет "Южный город" и Самарское Заречье с историческим центром Самары. Завершить работы подрядчик должен к 30 июля 2021 года.