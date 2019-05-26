Дмитрий Азаров обсудил с жителями варианты реконструкции Загородного парка

В Самаре продолжается народное голосование по проектам реконструкции Загородного парка. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в августе 2018 г. был объявлен открытый конкурс, его участниками могли стать все желающие. Проекты-лидеры определило профессиональное сообщество архитекторов.

Свои проекты представили 83 конкурсанта и авторских коллектива. Жюри отобрало шесть лучших проектов. Поскольку конкурс выявил различные точки зрения на будущее исторического парка, глава региона поручил провести народное голосование.

Ознакомиться с проектами и ответить на вопросы анкеты, о том, каким хотите видеть парк именно вы, можно либо в интернете, либо непосредственно в самом Загородном парке. Прямо у центрального входа там установлены информационные аншлаги и шатер, в котором дежурят волонтеры и студенты Архитектурно-строительного института СамГТУ, готовые дать пояснения по проектам.

В субботу, 25 мая, Дмитрий Азаров на месте обсудил с посетителями парка, архитекторами, представителями профессионального сообщества предпочтения самарцев по развитию Загородного, а также проекты реконструкции, получившие признание профессионалов на первом этапе конкурса.

И предварительные результаты проводимого опроса, и мнения, которые высказывают посетители парка, сходятся в одном: нужно максимально сохранить здесь живую природу, "городской лес", а аттракционам и шумным развлечениям предпочесть прогулочные маршруты, рекреационные зоны, возможности для семейного отдыха.

Архитектор Виталий Стадников отметил идею о восстановлении на склоне горнолыжной трассы. Глава региона подчеркнул, это решение требует отдельной проработки: "Убивать вид на Волгу из-за подъемников считаю неправильным, ведь многие приходят сюда посмотреть на знаменитые самарские закаты".

Еще одна важная тема, решение которой предлагают все проекты — организация спуска к Волге, устройство пляжной и береговой зоны. И эксперты, и жители отдают предпочтение тем конструктивным элементам — лестницам, смотровым площадкам — которые максимально вписаны в существующий ландшафт.

"Доступ к реке надо продумывать, надо делать его удобным и комфортным, в том и числе и для людей, которые имеют ограничения по здоровью", — заметил Дмитрий Азаров.

Требует реставрации и дача жены поручика Елены Сипиной. Один из проектов предлагает разместить в здании музей дачной культуры, многие высказываются за сохранение там кафе.

Зашла речь и о конюшне, расположенной на территории парка. "Я считаю, что ее надо сохранить. Но нужно сделать так, чтобы посетители могли видеть животных, общаться с ними. Нужно разработать для нее современное архитектурное решение", — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил жителей за активное участие в голосовании, однако отметил, что презентация проектов сделана несовременно и неудобно: информационный баннер располагается высоко, многие элементы слишком мелкие, в целом сложно разобраться в представленной информации. Губернатор поручил министерству строительства региона найти более современный и удобный для жителей вариант презентации в парке — чтобы можно было подробно ознакомиться с каждым проектом и понять, какие конкретно решения он предлагает в конкретных зонах парка.

"Я хотел бы, чтобы у парка были узнаваемые образы, как угодно это можно называть фишками, стилем. Мне кажется это важно, что бы человек мог сразу понять, что именно Самарский Загородный парк", — подвел итог обсуждения Дмитрий Азаров.