Сроки реставрации ДК им. Кирова в Самаре продлили до 2024 года

Сроки окончания реставрационных работ в ДК им. Кирова продлили до 2024 года, сообщает пресс-служба мэрии Самары. На сегодняшний день готовность объекта составляет 45%. Ход ремонтно-реставрационных работ на объекте накануне проверила глава областной столицы Елена Лапушкина.

По информации администрации города, на данном этапе практически полностью выполнены ремонт и реставрация покрытия кровли, замена окон, реставрация фасадов по улицам Победы, Физкультурной, Каховской, фасада возвышения над сценой. Кроме того, завершены реставрация живописи и мозаики, реставрация ограждения кровли, реставрация крыльца главного фасада, реставрация цоколя фасадов, устройство приямков окон, утепление чердака, система пожаротушения сцены. Система отопления полностью запущена. Реставрация фасадов внутреннего дворика выполнена на 80%.

Руководитель проекта реставрации Станислав Борзов доложил, что в настоящее время ведутся отделочно-реставрационные работы по отделке интерьеров, замена систем водоснабжения и канализации, заложены стояковые системы. Далее планируется приступить к производству электромонтажных работ.

Кроме того, идет реставрация стен и потолков помещений, устройство профилированных тяг, оконных откосов, зашивка стояков отопления, устройство системы пожаротушения, устройство внутреннего электроснабжения и освещения, реставрация люстр и бра в специализированном цехе. Без учета электриков, в настоящее время в работах задействовано до 50 человек.



Елена Лапушкина отметила, что воссоздать Дворец культуры в первозданном виде, каким его, в свое время, задумывали архитекторы и проектировщики. В связи с тем, что в ходе работ выявились скрытые дефекты, сроки реставрации продлили до 2024 года. Работы при этом не останавливались ни на один день.

"Конечно, работ очень много, и я благодарна подрядчикам и рабочим, которые относятся ко всем работам с душой и должным качеством. Стараемся максимально восстанавливать то, что есть: и люстры, и кресла, будем закупать новое сценическое оборудование. Увы, когда приступили к ремонту, обнаружилось много скрытых дефектов, связанных с износом здания. Вынуждены были заниматься перепроектированием, но в данном случае исходим из того, что лучше сделать качественно, немного задержав сроки, но, чтобы это здание прослужило еще долгие годы нашим жителям города", — отметила мэр.

Напомним, ремонтные работы на объекте планировалось завершить еще в 2022 году.