В УГООКН объяснили, почему затягивается ремонт ДК, плита которого убила ребенка

В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) рассказали, что пошло не так с ремонтом Дворца культуры на площади им. Кирова в Самаре. Объект закрыли на реконструкцию после гибели мальчика.

Напомним, трагедия произошла 1 сентября 2019 года. 10-летний мальчик повис на облицовочной гранитной плите фасада здания ДК. В результате плита упала на голову ребенку, и от полученных травм он погиб.

По версии следствия, директор Дворца творчества Валерий Синцов с 2013 по 2019 г. не принял необходимых мер по ремонту фасада здания, хотя знал об угрозе обрушения. Также у фасада не установили ограждения, чтобы защитить людей в случае ЧП. Синцова обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. Уголовное дело было направлено в суд Кировского района. Сам Синцов утверждал, что просил денег на ремонт из бюджета, но не получил их.

В итоге районный суд оправдал Синцова. Позже областной суд несколько изменил приговор.

После трагедии мэрия Самары сообщала о закрытии ДК на ремонт. "На работы заложено 309 млн руб. из областного и муниципального бюджетов. Работы включают в себя ремонт кровли, полную реставрацию фасада, замену окон, дверей, полную замену внутренних инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, отопление), установку противопожарной сигнализации, слаботочных систем. Также будут проведены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения и мероприятия по антитеррористической безопасности", — поясняли в мэрии.

Ремонт планировали завершить в 2022 году. Но недавно стало известно, что возникли проблемы и работы отстают от графика.

Из ответа УГООКН на запрос Волга Ньюс следует, что общая стоимость проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте составляет 446 млн рублей. С учетом уровня софинансирования (80% областной бюджет и 20% - городской) из регионального бюджета были выделен все предусмотренные средства - 356,9 млн рублей. Однако по состоянию на 30 ноября освоение областных средств составляет 132,1 млн руб. или 37%.

"Все работы на объекте должны завершиться в 2023 году", — озвучили в ведомстве сроки.

Также в управлении госохраны сообщили, что в ходе выполнения работ на объекте "выявилась потребность в корректировке научно-проектной документации, в связи с чем сроки выполнения работ могут выйти за пределы графика".

"Со своей стороны управление проводит еженедельный мониторинг работ на объекте. В настоящее время департаменту градостроительства г. о. Самара дано поручение устранить все замечания и завершить работы на объекте в срок", — уточнили также в УГООКН.

