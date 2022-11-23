Облсуд изменил приговор по делу о гибели ребенка при падении плиты ДК на пл. Кирова в Самаре

Во вторник, 22 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила оправдательный приговор бывшему руководителю МАУ Самары "Дворец творчества" Валерию Синцову, исключив из резолютивной части указание на прекращение уголовного дела в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в облсуде.

Суд также дополнил резолютивную часть указанием о направлении уголовного дела руководителю следственного отдела по Кировскому району СУ СК РФ по Самарской области для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

"Наш подзащитный наконец-то окончательно оправдан, - комментирует адвокат Андрей Карномазов. - Апелляция внесла изменения в оправдательный приговор Кировского районного суда. Теперь уголовное преследование в отношении Синцова прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления, но само уголовное дело, уже без него, возвращается на предварительное следствие для установления истинных виновников произошедшей трагедии".

"Защита поддержала потерпевшую сторону, которая была категорически не согласна с полным прекращением уголовного дела, как это сделала первая инстанция, - отметил второй адвокат Синцова Алексей Лапузин. - В ходе судебного следствия стало ясно, что следователи попросту не стали проверять версии о причастности к совершению преступлению иных лиц. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свое время негативно отреагировал на оправдательный приговор. Теперь его службе повторно предстоит найти реальных виновников гибели мальчика".

По факту гибели ребенка у ДК на площади Кирова начата проверка В воскресенье, 1 сентября, следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели ребенка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, что 1 сентября 2019 г. на 10-летнего мальчика упала мраморная плита облицовки Дома культуры им. Литвинова, ребенок погиб. Директору учреждения вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада. Защита же настаивала, что причиной падения плиты стал скрытый дефект, допущенный строителями, а обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.

Кировский районный суд 30 декабря 2021 г. вынес Синцову оправдательный приговор. Гособвинение и потерпевшая сторона не согласились с этим и обжаловали его. 29 апреля 2022 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила судебный акт первой инстанции без изменений.

10 августа в Шестой кассационный суд поступили представление зампрокурора Самарской области Тимура Маслова и кассационная жалоба потерпевшей стороны на приговор Кировского районного суда и апелляционное определение Самарского облсуда.

В итоге 28 сентября после рассмотрения кассационной жалобы и представления прокуратуры Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Самарского областного суда от 29 апреля и возвратил уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Самарский областной суд.