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Облсуд изменил приговор по делу о гибели ребенка при падении плиты ДК на пл. Кирова в Самаре

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила оправдательный приговор бывшему руководителю МАУ Самары "Дворец творчества" Валерию Синцову, исключив из резолютивной части указание на прекращение уголовного дела в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в облсуде.

Суд также дополнил резолютивную часть указанием о направлении уголовного дела руководителю следственного отдела по Кировскому району СУ СК РФ по Самарской области для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

"Наш подзащитный наконец-то окончательно оправдан, - комментирует адвокат Андрей Карномазов. - Апелляция внесла изменения в оправдательный приговор Кировского районного суда. Теперь уголовное преследование в отношении Синцова прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления, но само уголовное дело, уже без него, возвращается на предварительное следствие для установления истинных виновников произошедшей трагедии".

"Защита поддержала потерпевшую сторону, которая была категорически не согласна с полным прекращением уголовного дела, как это сделала первая инстанция, - отметил второй адвокат Синцова Алексей Лапузин. - В ходе судебного следствия стало ясно, что следователи попросту не стали проверять версии о причастности к совершению преступлению иных лиц. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свое время негативно отреагировал на оправдательный приговор. Теперь его службе повторно предстоит найти реальных виновников гибели мальчика".

По факту гибели ребенка у ДК на площади Кирова начата проверка По факту гибели ребенка у ДК на площади Кирова начата проверка
В воскресенье, 1 сентября, следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели ребенка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, что 1 сентября 2019 г. на 10-летнего мальчика упала мраморная плита облицовки Дома культуры им. Литвинова, ребенок погиб. Директору учреждения вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада. Защита же настаивала, что причиной падения плиты стал скрытый дефект, допущенный строителями, а обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.

Кировский районный суд 30 декабря 2021 г. вынес Синцову оправдательный приговор. Гособвинение и потерпевшая сторона не согласились с этим и обжаловали его. 29 апреля 2022 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила судебный акт первой инстанции без изменений.

10 августа в Шестой кассационный суд поступили представление зампрокурора Самарской области Тимура Маслова и кассационная жалоба потерпевшей стороны на приговор Кировского районного суда и апелляционное определение Самарского облсуда.

В итоге 28 сентября после рассмотрения кассационной жалобы и представления прокуратуры Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Самарского областного суда от 29 апреля и возвратил уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Самарский областной суд.

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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