Экс-директора ДК им. Литвинова оправдали по делу о смерти ребенка

В четверг, 30 декабря, в Самаре федеральный судья Лия Пирожкова огласила оправдательный приговор Валерию Синцову, которого обвиняли в халатности, повлекшей смерть 10-летнего ребенка.
Напомним, 1 сентября 2019 г. от колонны у здания Дома культуры им. Литвинова, расположенного на площади им. Кирова, отвалилась облицовочная плита, на которой повис мальчик. Мрамор упал ему на голову. В результате ребенок получил смертельные травмы.
Было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие привлекло к ответственности по ч. 2 ст 293 УК РФ директора МАУ "Дворец Творчества" Синцова, с 2013 года руководившего учреждением. Мужчине грозило до пяти лет колонии общего режима.
По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка объекта находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада, что и стало причиной трагедии.
Подсудимый вины не признал, якобы обслуживанием здания занималась организация, с которой был заключен договор, и согласно условиям договора именно она должна нести ответственность за содержание объекта. Он же несколько лет выпрашивал у городских и областных властей средства на капитальный ремонт объекта культурного наследия, но ему отказывали. Деньги на восстановление ДК нашлись только после смерти ребенка.
Сторона защиты к тому же считает, что причиной падения плиты стал скрытый дефект, допущенный строителями. А обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.
После проведения двух десятков заседаний гособвинитель попросил суд приговорить Синцова к трем годам реального лишения свободы.
"В материалах дела содержится большое количество документов, которые подтверждают, что Синцов предпринимал все от него зависящее для того, чтобы содержать здание и имущество ДК на площади им. Кирова в работоспособном состоянии, - прокомментировал оправдание Синцова его адвокат Алексей Лапузин. - Суд скрупулезно исследовал все эти материалы и обстоятельства дела и пришел к обоснованному и единственно возможному выводу - о том, что гибель ребенка произошла не по вине нашего подзащитного".
По словам второго защитника Андрей Карномазова, исследование обстоятельств дела было тяжелым для всех, так как гибель ребенка - это страшная трагедия. "Огромное горе семьи погибшего Дениса потрясает, и нет слов, чтобы выразить родителям соболезнование и сочувствие, - говорит Карномазов. - В то же время я, конечно, рад тому, что оправдан невиновный человек и суд вынес справедливый приговор. Но радость эта весьма сдержанная".
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы