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Суды Происшествия

Экс-директора ДК им. Литвинова оправдали по делу о смерти ребенка

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 декабря, в Самаре федеральный судья Лия Пирожкова огласила оправдательный приговор Валерию Синцову, которого обвиняли в халатности, повлекшей смерть 10-летнего ребенка.

Напомним, 1 сентября 2019 г. от колонны у здания Дома культуры им. Литвинова, расположенного на площади им. Кирова, отвалилась облицовочная плита, на которой повис мальчик. Мрамор упал ему на голову. В результате ребенок получил смертельные травмы.

Было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие привлекло к ответственности по ч. 2 ст 293 УК РФ директора МАУ "Дворец Творчества" Синцова, с 2013 года руководившего учреждением. Мужчине грозило до пяти лет колонии общего режима.

По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка объекта находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада, что и стало причиной трагедии.

Подсудимый вины не признал, якобы обслуживанием здания занималась организация, с которой был заключен договор, и согласно условиям договора именно она должна нести ответственность за содержание объекта. Он же несколько лет выпрашивал у городских и областных властей средства на капитальный ремонт объекта культурного наследия, но ему отказывали. Деньги на восстановление ДК нашлись только после смерти ребенка.

Сторона защиты к тому же считает, что причиной падения плиты стал скрытый дефект, допущенный строителями. А обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.

После проведения двух десятков заседаний гособвинитель попросил суд приговорить Синцова к трем годам реального лишения свободы.

"В материалах дела содержится большое количество документов, которые подтверждают, что Синцов предпринимал все от него зависящее для того, чтобы содержать здание и имущество ДК на площади им. Кирова в работоспособном состоянии, - прокомментировал оправдание Синцова его адвокат Алексей Лапузин. - Суд скрупулезно исследовал все эти материалы и обстоятельства дела и пришел к обоснованному и единственно возможному выводу - о том, что гибель ребенка произошла не по вине нашего подзащитного".

По словам второго защитника Андрей Карномазова, исследование обстоятельств дела было тяжелым для всех, так как гибель ребенка - это страшная трагедия. "Огромное горе семьи погибшего Дениса потрясает, и нет слов, чтобы выразить родителям соболезнование и сочувствие, - говорит Карномазов. - В то же время я, конечно, рад тому, что оправдан невиновный человек и суд вынес справедливый приговор. Но радость эта весьма сдержанная".

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