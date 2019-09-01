По факту гибели ребенка у ДК им. Кирова в Самаре начата проверка

В воскресенье, 1 сентября, следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели ребенка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном ведомстве.

По данным правоохранителей, 1 сентября примерно в 15:40 с постамента колонны у фасада Дворца культуры, расположенного в Кировском районе, с высоты 1-1,5 метра, обрушилась облицовочная мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. — По результатам поверки будет принято процессуальное решение".

В мэрии Самары заявили, что проводится служебная проверка в ДК, а семье ребенка оказывается помощь.