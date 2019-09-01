16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По факту гибели ребенка у ДК им. Кирова в Самаре начата проверка В Самаре плита от колонны ДК им. Кирова убила ребенка За неделю в регионе два человека погибли на работе Из-за отравления роллами более 60 человек возбуждено уголовное дело Под Новокуйбышевском три дня искали пропавшего пожилого грибника

Чрезвычайные происшествия Происшествия

По факту гибели ребенка у ДК им. Кирова в Самаре начата проверка

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 549
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 1 сентября, следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели ребенка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном ведомстве.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По данным правоохранителей, 1 сентября примерно в 15:40 с постамента колонны у фасада Дворца культуры, расположенного в Кировском районе, с высоты 1-1,5 метра, обрушилась облицовочная мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался. 

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. — По результатам поверки будет принято процессуальное решение".

В мэрии Самары заявили, что проводится служебная проверка в ДК, а семье ребенка оказывается помощь.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6