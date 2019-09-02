После гибели мальчика под плитой ДК им. Литвинова закроют на два года

После гибели мальчика под мраморной плитой, упавшей с ДК им. Литвинова, мэрия Самары решила закрыть учреждение вплоть до окончания ремонтно-реставрационных работ. Завершить их должны до конца 2021 года.

"Для творческих коллективов, размещающихся в стенах здания на пл. Кирова, будут определены другие помещения", - сообщили в горадминистрации.

Отмечается, что вопрос о необходимости ремонта объекта культурного наследия "Дом культуры на площади им. Кирова" пытались решить на местном уровне еще в 2012 году. За счет городского бюджета был разработан проект, положительное заключение государственной экспертизы на сметную документацию получено. Однако софинансирование было обеспечено только в 2018 году.

Сейчас уже пройдена историко-культурная экспертиза, в августе 2019 года проектно-сметная документация передана проектировщиком в департамент градостроительства для направления в государственную экспертизу.

По факту гибели ребенка у ДК на площади Кирова начата проверка В воскресенье, 1 сентября, следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели ребенка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном ведомстве.

С учетом регламентированных сроков до 1 ноября 2019 г. по результатам торгов планируется заключить муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ.

На работы заложено 309 млн руб. из областного и муниципального бюджетов.

Работы включают в себя ремонт кровли, полную реставрацию фасада, замену окон, дверей, полную замену внутренних инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, отопление), установку противопожарной сигнализации, слаботочных систем. Также будут проведены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения и мероприятия по антитеррористической безопасности.

Напомним, 1 сентября с одной из колон здания с высоты 1,5 м на 10-летнего мальчика ребенка обрушилась облицовочная мраморная плита. От полученных травм мальчик скончался. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").