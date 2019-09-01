В Самаре, отвалившаяся от колонны ДК им. Кирова мраморная плита убила ребенка

В воскресенье,1 сентября, около двух часов дня в Самаре отвалившаяся от постамента колонны ДК им. Кирова мраморная плита упала на мальчика младшего школьного возраста и причинила ему смертельную травму, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ДК.

По словам сотрудников ДК, ЧП произошло со стороны служебного входа. Примерно в 14:30 в здание забежала перепуганная женщина, которая сказала, что на ребенка упала плита и попросила вызвать скорую. Сотрудники ДК сразу позвонили в службу "03".

Пострадавший ребенок лежал без сознания у постамента колонны, которая находится справа от служебного входа. У него было сильное кровотечение из носа. Медики "скорой" приехали быстро. Сразу положили ребенка в свой автомобиль и на месте стали оказывать ему помощь. Но вернуть мальчика к жизни не удалось.

По словам сотрудников ДК, на место происшествия приезжали сотрудники полиции и представители властных структур.

В вязи со случившимся отменили концерт, который должен был состояться у ДК в 16:00.

Какие меры принимали правоохранители в связи со случившимся, пока неизвестно. Официальных комментариев по данному поводу не поступало.