Александр Милеев: "Прокуратура должна проверить ход реставрации Дворца культуры на площади Кирова"

На совещании комитета Самарской губернской думы по культуре, которое прошло 15 декабря, обсудили ход выполнения ремонтно-реставрационных работ. Депутаты оказались крайне недовольны сроками реализации проекта и новыми обстоятельствами, которые могут еще больше затянуть открытие дворца. Из общей суммы на данный момент освоено всего лишь 164 миллиона, работы по объекту завершены только на 44%.

Выделили 407 миллионов

Монументальное здание Дворца культуры имени Литвинова с величественными колоннами — визитная карточка Самары. Его построили за несколько лет, торжественное открытие прошло в 1961 году. Площадь Дворца — почти 10 тысяч квадратных метров. Театральный зал на 740 мест, лекционное помещение, кинотеатр, спортзал. Все это — в обрамлении мрамора, мозаики, с росписью стен и изящными люстрами на потолке. Прекрасное убранство этого культурного объекта со временем потускнело, зданию требовалась серьезная реставрация. Последней каплей в сентябре 2019 года стала гибель школьника, на которого упала плита с фасада здания.

Именно тогда было принято решение о закрытии Дворца культуры на реставрацию. Из областного и городского бюджетов были выделены средства — 407 миллионов рублей. Большую часть суммы — а именно 80% расходов — закрывали из региональной казны.

Вскрылись неучтенные факты

Как отметил руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства администрации г. о. Самара Юрий Дидковский, при выполнении работ вскрылись дополнительные факты, которые не были учтены при их первоначальном планировании. Например, основание колонны не было укреплено должным образом. Теперь нужно вносить изменения в документацию и проект.

"Изначально данный контракт предполагал ремонтно-реставрационные работы. По факту мы сейчас занимаемся тем, что выполняем реконструкцию этого здания", — отметил Юрий Дидковский.

Халатность в техзадании

Как подчеркнул вице-спикер Самарской губернской Думы Александр Милеев, если сейчас по действующему проекту, который предусматривает только ремонт и реставрацию, кто-то проводит реконструкцию, то это уже уголовное дело.

"Вы говорите, что сейчас нужна реконструкция здания. Но кто писал техзадание по проекту? Городская администрация? Я считаю, что эта работа была выполнена халатно, поэтому сейчас мы сталкиваемся с такими проблемами. Изначально нужно было проверить все несущие конструкции, колонны, системы коммуникации, чтобы сегодня мы в процессе не писали новые проекты и не срывали сроки восстановления культурного объекта. Еще один момент — объект должны были сдать в конце 2022 года. Сроки уже сдвинули на один год, до декабря 2023. А вы сейчас просите дополнительное время. Это неприемлемо. У нас есть один долгострой в Самаре — Театр юного зрителя, который не могут окончательно сдать с 2003 года. Туда уже ушло 3 миллиарда рублей. Мы вам не позволим затягивать сдачу Дворца культуры. Предлагаю направить депутатский запрос в прокуратуру, чтобы там провели проверку исполнения должностных обязанностей, особенно в части написания технического задания", — подчеркнул Александр Милеев.

Вице-спикер Самарской губернской Думы Александр Милеев считает неприемлемым затягивание сроков реставрации. Фото: Наталья Заикина

Как отметил представитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, сейчас практически все работы во Дворце культуры заморожены, существует критическая ситуация с освоением бюджетных средств.

"Я категорически несогласен с переносом сроков работ. Соглашение о предоставлении субсидий из регионального бюджета, подписанное с муниципалитетом, завершается в конце 2023 года. Средства на год предусмотрены, но продлевать работы на 2024 нельзя. Считаю, что необходимо активизироваться и завершать ремонт и реставрацию в срок", — отметил и. о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев.

Решение за прокуратурой

Вице-спикер регионального парламента Александр Милеев также обратил внимание коллег на то, что новые проблемы во время реставрационно-ремонтных работ ведут и к увеличению стоимости всего проекта. Стройматериалы дорожают, приходится переписывать сметную документацию. А все проблемы, подчеркнул депутат, связаны с неправильным техзаданием на первом этапе.

Кто прав, а кто виноват, теперь должны разобраться в прокуратуре Самарской области. Туда будет направлен запрос с просьбой провести проверку хода ремонтно-реставрационных работ Дворца культуры имени Литвинова. За это решение члены комитета проголосовали единогласно.