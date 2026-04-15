НОВИКОМ утвердил стратегию развития до 2036 года

Совет директоров банка НОВИКОМ, входящего в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех, утвердил стратегию развития кредитной организации до 2036 года. Перед банком поставлены амбициозные задачи, реализация которых обеспечит кратный рост показателей и вхождение в ТОП-10 финансовых организаций страны. В частности, за 10 лет НОВИКОМ планирует увеличить активы в 2,8 раза и размер собственного капитала — более чем в 3 раза.

Новая стратегия банка разработана в соответствии со стратегическими ориентирами до 2036 года, сформированными холдингом "РТ-Финанс". В условиях усиления конкуренции между финтех-компаниями и банками, а также изменения рыночной конъюнктуры НОВИКОМ закрепил долгосрочные цели и установил контрольные точки своей финансовой модели.

"Утвержденная в 2025 году стратегия развития "РТ-Финанс" наметила цели по всем направлениям деятельности холдинга. Безусловно, они ориентированы на достижение стратегических целей Госкорпорации Ростех. Новая стратегия холдинга предусматривает создание финансовой экосистемы Корпорации. Наш флагманский банк — НОВИКОМ является её важным элементом. Основой экосистемы станет предоставление взаимосвязанных продуктов и услуг удобным и комфортным способом", — отметил генеральный директор холдинга "РТ-Финанс" Андрей Кондратьев.

В новом стратегическом цикле НОВИКОМ продолжит свое развитие в качестве универсального банка. Организация намерена сохранить темпы роста ключевых показателей деятельности выше среднерыночных. Реализовать это планируется за счет дальнейшего укрепления партнерских отношений с предприятиями Госкорпорации Ростех и участия в масштабных проектах совместно с институтами развития.

Факторами роста банка также станут диверсификация клиентской базы и расширение партнерства с лидерами отраслей: от маркетплейсов и ИТ-компаний до предприятий металлургии, атомной энергетики и других сегментов российской экономики. Универсальность, широкий спектр предлагаемых продуктов и услуг позволит эффективно завоевывать позиции в новых отраслях экономики.

"Наша долгосрочная стратегия — это "маяк" на ближайшее десятилетие, где закреплены главные ориентиры деятельности НОВИКОМа как универсальной кредитной организации. Реализация стратегии позволит НОВИКОМу усилить действующие позиции на рынке и войти в ТОП-10 крупнейших банков страны по объему активов. Мы планируем существенно расширить присутствие в рыночных нишах, опираясь на накопленные компетенции и опыт работы с самыми разными проектами и предлагая эти решения партнерам всех отраслей экономики", — подчеркнула Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

Среди направлений стратегии банка до 2036 года — планомерная трансформация бизнес-процессов в соответствии с вызовами рынка и требованиями регуляторов. В фокусе внимания — дальнейшая цифровизация. НОВИКОМ планирует продолжить развитие дистанционных каналов обслуживания, интернет- и мобильного банкинга, а также укреплять информационную безопасность.

В последние годы НОВИКОМ демонстрирует стабильный рост ключевых финансовых показателей. По итогам 2025 года он вошел в ТОП-15 крупнейших банков страны по объему активов 1 465,0 млрд рублей, нарастил корпоративный кредитный портфель на 37% до 715 млрд рублей и показал один из лучших уровней рентабельности капитала на рынке. Высокие кредитные рейтинги российских и зарубежных агентств подтверждают надежность финансовой модели банка.