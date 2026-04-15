Сайт ОТП Банка признан "Золотым"

Сайт ОТП Банка занял первое место в номинации "Банки" премии "Золотой Сайт 2026". Экспертное жюри выделило сайт банка из более чем 300 номинантов благодаря скорости и масштабу внедренных изменений.

Так, за полтора года сайт ОТП Банка прошел серьезную трансформацию. Команда полностью перестроила архитектуру сайта, переработала пользовательские сценарии и изменила визуальный язык. Продуктовые страницы теперь выстроены вокруг потребностей клиента: на главном экране находится вся ключевая информация и интерактивные калькуляторы для быстрого расчета. Навигация по сайту стала проще и понятней. А для Premium и Private сегментов был разработан отдельный визуальный язык.

"В первую очередь, мы создаем лучший опыт для посетителей сайта. И конечно, помимо развития UX/UI, мы дорабатываем сайт как важный канал продаж. Пользовательские сценарии, визуальный язык и архитектура были созданы заново. Продуктовые страницы отталкиваются от задач посетителя, а благодаря более легкому и простому языку, который отличается от предыдущих громоздких конструкций, информацию можно изучить гораздо быстрее. Редизайн помогало делать дизайн-агентство Pinkman", — рассказал Вадим Валиуллин, лидер команды развития сайта ОТП Банка.

Ежегодная всероссийская премия "Золотой сайт" — одна из самых престижных наград в сфере веб-разработки и цифрового дизайна, которая отмечает лучшие сайты и приложения. Проект оценивает выдающиеся достижения в области создания пользовательских интерфейсов, а также технологические инновации и качество контента, определяя лидеров Рунета в десятках номинаций. Премию также называют "Оскаром Рунета", и она проводится с 1997 года Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

В этом году на участие на премию было подано более 300 заявок. Участники боролись за звание лучших проектов в области веб-дизайна и разработки в более чем 60 "золотых" и тематических номинациях. Работы оценивались жюри, которое состояло из более чем 30 высококвалифицированных экспертов Рунета.