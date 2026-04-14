Счетная палата дала рекомендации по отлову бродячих животных

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были израсходованы средства региональной казны, выделенные в 2023-2025 годах на отлов бездомных животных. Выяснилось, что органы местного самоуправления (МСУ) и муниципальных районов проводили отлов с нарушениями.

Отчет о результатах проверки Счетной палаты направлен губернатору и в губернскую думу, копии - в региональную прокуратуру и в правоохранительные органы. В адрес комитета ветеринарии Самарской области будет направлено представление. Кроме того, Счетная палата уведомит муниципалитеты, которые проводили отлов с нарушениями.

По результатам проверки Счетная палата дала рекомендации (в том числе приоритетные) правительству Самарской области, региональному комитету ветеринарии и органам МСУ. В числе приоритетных правительству Самарской области рекомендовано "рассмотреть вопрос о возможности централизации мероприятий" по отлову за счет создания госучреждения. Цель новой структуры - повысить эффективность расходования средств бюджета, ввести единые стандарты отлова, содержания и стерилизации, усилить контроль за проведением мероприятий в отношении бездомных кошек и собак.

Ряд приоритетных рекомендаций адресован и комитету ветеринарии Самарской области. В частности, Счетная палата рекомендует принять меры по уточнению объема переданных полномочий органам МСУ по отлову, разработать и утвердить типовую форму акта комиссионного обследования пункта временного содержания, предусмотреть меры ответственности за предоставленные в комитет отчеты от муниципалитетов и т.п.

Также Счетная палата рекомендовала рассмотреть вопрос появления единой региональной базы данных идентифицированных животных "с целью обеспечения автоматизированного учета чипированных бездомных животных" и т.п.