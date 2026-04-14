Счетная палата дала рекомендации по отлову бродячих животных

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были израсходованы средства региональной казны, выделенные в 2023-2025 годах на отлов бездомных животных. Выяснилось, что органы местного самоуправления (МСУ) и муниципальных районов проводили отлов с нарушениями.

Фото: Александра Ламзина

Отчет о результатах проверки Счетной палаты направлен губернатору и в губернскую думу, копии -  в региональную прокуратуру и в правоохранительные органы. В адрес комитета ветеринарии Самарской области будет направлено представление. Кроме того, Счетная палата уведомит муниципалитеты, которые проводили отлов с нарушениями.

По результатам проверки Счетная палата дала рекомендации (в том числе приоритетные) правительству Самарской области, региональному комитету ветеринарии и органам МСУ. В числе приоритетных правительству Самарской области рекомендовано "рассмотреть вопрос о возможности централизации мероприятий" по отлову за счет создания госучреждения. Цель новой структуры - повысить эффективность расходования средств бюджета, ввести единые стандарты отлова, содержания и стерилизации, усилить контроль за проведением мероприятий в отношении бездомных кошек и собак.

Ряд приоритетных рекомендаций адресован и комитету ветеринарии Самарской области. В частности, Счетная палата рекомендует принять меры по уточнению объема переданных полномочий органам МСУ по отлову, разработать и утвердить типовую форму акта комиссионного обследования пункта временного содержания, предусмотреть меры ответственности за предоставленные в комитет отчеты от муниципалитетов и т.п.

Также Счетная палата рекомендовала рассмотреть вопрос появления единой региональной базы данных идентифицированных животных "с целью обеспечения автоматизированного учета чипированных бездомных животных" и т.п.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

