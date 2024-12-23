В Самарской области увеличат тарифы на газ

Розничные цены на газ, реализуемый населению Самарской области, увеличатся с 1 июля 2025 года на 8,5-10,5%. Об этом говорится в проекте приказа департамента ценового и тарифного регулирования. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.
В департаменте пояснили, что рассчитали новые тарифы на основании обращения ООО "Газпром межрегионгаз Самара", решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по увеличению оптовых цен на газ для населения (на 10,3%) и на услуги по транспортировке газа (на7%) с 1 июля 2025 года.
Для квартир, где есть только газовые плиты, тариф вырастет с 9,91 до 10,75 рубля за кубометр. Такой же будет стоимость для тех, кто использует газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения и других направлений использования газа.
Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель, тариф традиционно будет ниже. Сейчас кубометр газа для них стоит 8,14 рубля. С 1 июля 2025 г. он подорожает до 8,87 рубля.
Для тех, кто использует газ в домах не только для подогрева пищи и нагрева воды, а еще и для отопления, установлен тариф на тысячу кубометров. Сейчас он составляет 7130 рублей. С 1 июля 2025 г. тариф увеличат до 7880 рублей.
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