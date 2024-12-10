Установлены тарифы и диапазоны потребления электроэнергии для населения на 2025 год

В Самарской области утверждены новые тарифы и диапазоны потребления электроэнергии для населения на 2025 год, согласно приказу областного департамента ценового и тарифного регулирования.
Тарифы на электрическую энергию традиционно изменятся с 1 июля. Однако уже с 1 января 2025 вступают в силу новые диапазоны потребления электроэнергии. Стоимость электрической энергии по тарифу "для населения" будет возрастать с ростом объемов ее потребления:
- первый диапазон — до 1200 кВт*ч включительно,
- второй диапазон — от 1200 до 6000 кВт*ч включительно,
- третий диапазон — свыше 6000 кВт*ч.
В отношении домов в городской и сельской местности с электроотоплением величины первого и второго диапазона в отопительный период, то есть с сентября 2024 года по апрель 2025 года, составят до 3900 кВт*ч и от 3900кВт*ч соответственно.
С текстом Приказа можно ознакомиться по ссылке.
"Федеральная программа установки диапазонов потребления принята уже в более чем в 70 регионах страны и проводится под контролем Федеральной антимонопольной службы. Цель программы — выявление "серых бизнесов", включая майнинг, использующих субсидируемые тарифы для населения и электрические сети, не предназначенные для ведения коммерческой деятельности", — напомнили в ПАО "Самараэнерго".
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