Установлены тарифы и диапазоны потребления электроэнергии для населения на 2025 год

В Самарской области утверждены новые тарифы и диапазоны потребления электроэнергии для населения на 2025 год, согласно приказу областного департамента ценового и тарифного регулирования.

Тарифы на электрическую энергию традиционно изменятся с 1 июля. Однако уже с 1 января 2025 вступают в силу новые диапазоны потребления электроэнергии. Стоимость электрической энергии по тарифу "для населения" будет возрастать с ростом объемов ее потребления:

первый диапазон — до 1200 кВт*ч включительно,

второй диапазон — от 1200 до 6000 кВт*ч включительно,

третий диапазон — свыше 6000 кВт*ч.

В отношении домов в городской и сельской местности с электроотоплением величины первого и второго диапазона в отопительный период, то есть с сентября 2024 года по апрель 2025 года, составят до 3900 кВт*ч и от 3900кВт*ч соответственно.

С текстом Приказа можно ознакомиться по ссылке.

"Федеральная программа установки диапазонов потребления принята уже в более чем в 70 регионах страны и проводится под контролем Федеральной антимонопольной службы. Цель программы — выявление "серых бизнесов", включая майнинг, использующих субсидируемые тарифы для населения и электрические сети, не предназначенные для ведения коммерческой деятельности", — напомнили в ПАО "Самараэнерго".