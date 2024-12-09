Стало известно, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Самарской области в 2025 году

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области представил расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципалитетах на 2025 год. Выходить за его пределы будет запрещено.
Сейчас проект постановления губернатора проходит антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке департамента указано, что при расчетах специалисты ориентировались на индекс, утвержденный распоряжением правительства РФ для Самарской области: 13,2% с 1 июля 2025 года. При этом по отдельным муниципалитетам допускается отклонение в размере 4%.
"С учетом вышеизложенного, на основании предложений органов местного самоуправления, постановлением предусмотрено утверждение предельного индекса по муниципальным образованиям Самарской области в размере 17,2% с 1 июля 2025 года, то есть с учетом предельно допустимого отклонения. Это позволяет учесть дополнительную выручку ресурсоснабжающих организаций (1,5% ежегодно), формируемую при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, под реализацию инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры; введение в действие нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Кошкинском и Шенталинском районах; реализацию концессионных соглашений и инвестиционных программ; уход от ограничения тарифов на муниципальном уровне", — указано в пояснительной записке.
Представители департамента отметили, что изменение тарифов на оказание большинства коммунальных услуг уже утверждено. В частности, известно, как изменятся цены на электроэнергию. Власти Самары, Новокуйбышевска и Тольятти заключили соглашения с теплоснабжающими организациями, согласно которым рост тарифов на тепловую энергию составит 13,9%, 14,6% и 15,9% соответственно.
В среднем, согласно расчетам департамента, рост тарифов ЖКХ в Самарской области не превысит 13,2%. При этом в большинстве муниципалитетов индекс будет ниже:
- Самара — 12,69%,
- Тольятти — 13,23%,
- Новокуйбышевск — 15,01% (с учетом сокращения ограничения платы граждан, принятого на муниципальном уровне в 2024 году),
- Октябрьск — 12,94%,
- Отрадный — 13,33%,
- Похвистнево — 14,06% (в том числе с учетом сокращения ограничения платы граждан, принятого на муниципальном уровне),
- Сызрань — 12,44%,
- Чапаевск — 13,32%,
- Алексеевский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Елховский, Исаклинский, Клявлинский, Хворостянский районы -11,5%,
- Безенчукский, Борский районы — 12,5%,
- Камышлинский, Кинель-Черкасский и Сызранский районы — 12,7%,
- Волжский район — 13,2%.
Наряду с этим планируется увеличить и размеры субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?