Стало известно, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Самарской области в 2025 году

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области представил расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципалитетах на 2025 год. Выходить за его пределы будет запрещено.

Сейчас проект постановления губернатора проходит антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке департамента указано, что при расчетах специалисты ориентировались на индекс, утвержденный распоряжением правительства РФ для Самарской области: 13,2% с 1 июля 2025 года. При этом по отдельным муниципалитетам допускается отклонение в размере 4%.

"С учетом вышеизложенного, на основании предложений органов местного самоуправления, постановлением предусмотрено утверждение предельного индекса по муниципальным образованиям Самарской области в размере 17,2% с 1 июля 2025 года, то есть с учетом предельно допустимого отклонения. Это позволяет учесть дополнительную выручку ресурсоснабжающих организаций (1,5% ежегодно), формируемую при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, под реализацию инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры; введение в действие нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Кошкинском и Шенталинском районах; реализацию концессионных соглашений и инвестиционных программ; уход от ограничения тарифов на муниципальном уровне", — указано в пояснительной записке.

Представители департамента отметили, что изменение тарифов на оказание большинства коммунальных услуг уже утверждено. В частности, известно, как изменятся цены на электроэнергию. Власти Самары, Новокуйбышевска и Тольятти заключили соглашения с теплоснабжающими организациями, согласно которым рост тарифов на тепловую энергию составит 13,9%, 14,6% и 15,9% соответственно.

В среднем, согласно расчетам департамента, рост тарифов ЖКХ в Самарской области не превысит 13,2%. При этом в большинстве муниципалитетов индекс будет ниже:

Самара — 12,69%,

Тольятти — 13,23%,

Новокуйбышевск — 15,01% (с учетом сокращения ограничения платы граждан, принятого на муниципальном уровне в 2024 году),

Октябрьск — 12,94%,

Отрадный — 13,33%,

Похвистнево — 14,06% (в том числе с учетом сокращения ограничения платы граждан, принятого на муниципальном уровне),

Сызрань — 12,44%,

Чапаевск — 13,32%,

Алексеевский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Елховский, Исаклинский, Клявлинский, Хворостянский районы -11,5%,

Безенчукский, Борский районы — 12,5%,

Камышлинский, Кинель-Черкасский и Сызранский районы — 12,7%,

Волжский район — 13,2%.

Наряду с этим планируется увеличить и размеры субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.