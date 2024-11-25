В 2025 г. тарифы ЖКХ в Самарской области могут вырасти на 13,2%

Правительство РФ утвердило для Самарской области индексы и отклонения от них, в рамках которых в регионе могут меняться тарифы ЖКХ в 2025 году. Разрешенная планка роста для региона установлена в 13,2%, а допустимое отклонение - в 4%.
Распоряжение федерального правительства, устанавливающее индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ, подписано 15 ноября, но опубликовано 22 ноября.
Для сравнения, в Татарстане индекс утвержден в 17,5% с максимальным отклонением в 4,8%, в Саратовской области - в 12% и 2,1%. В Москве рост тарифов ограничили 15% без предельно допустимых отклонений.
Напомним, тарифы ЖКХ меняются со второго полугодия. Предварительно региональные власти утверждают индексы для каждой услуги.
Уже известно, что тариф мусорного регоператора вырастет на 8%. Одноставочный тариф на электроэнергию может вырасти для большинства жителей с 5,48 руб. за 1 кВт/ч до 6,16 рубля.
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Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?