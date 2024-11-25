В 2025 г. тарифы ЖКХ в Самарской области могут вырасти на 13,2%

Правительство РФ утвердило для Самарской области индексы и отклонения от них, в рамках которых в регионе могут меняться тарифы ЖКХ в 2025 году. Разрешенная планка роста для региона установлена в 13,2%, а допустимое отклонение - в 4%.

Распоряжение федерального правительства, устанавливающее индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ, подписано 15 ноября, но опубликовано 22 ноября.

Для сравнения, в Татарстане индекс утвержден в 17,5% с максимальным отклонением в 4,8%, в Саратовской области - в 12% и 2,1%. В Москве рост тарифов ограничили 15% без предельно допустимых отклонений.

Напомним, тарифы ЖКХ меняются со второго полугодия. Предварительно региональные власти утверждают индексы для каждой услуги.

Уже известно, что тариф мусорного регоператора вырастет на 8%. Одноставочный тариф на электроэнергию может вырасти для большинства жителей с 5,48 руб. за 1 кВт/ч до 6,16 рубля.