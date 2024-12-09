В трех городах Самарской области увеличат тариф на тепловую энергию

Администрации Самары, Новокуйбышевска и Тольятти заключили соглашения с теплоснабжающими организациями. Они предусматривают увеличение тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2025 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления губернатора, который утвердит предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги в муниципалитетах на следующий год.
"Самара, Новокуйбышевск и Тольятти отнесены к ценовым зонам теплоснабжения. Вместо
установления тарифов на тепловую энергию в качестве инструмента регулирования ценообразования применяется предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность). Размер платы для потребителей, в том числе населения, определяются в соответствии c заключенными администрациями городов соглашениями об исполнении актуализированной схемы теплоснабжения с едиными теплоснабжающими организациями", — напомнили представители департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.
По их словам, в Самаре рост тарифов на тепловую энергию составит — 13,9%, в Тольятти — 14,6%, в Новокуйбышевске — 15,9%.
Ожидается, что в среднем тарифы ЖКХ в Самарской области увеличатся не более, чем на 13,2%. Уже известно, как изменятся цены на электроэнергию.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?