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ЖКХ и благоустройство Общество

В трех городах Самарской области увеличат тариф на тепловую энергию

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрации Самары, Новокуйбышевска и Тольятти заключили соглашения с теплоснабжающими организациями. Они предусматривают увеличение тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2025 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления губернатора, который утвердит предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги в муниципалитетах на следующий год.

"Самара, Новокуйбышевск и Тольятти отнесены к ценовым зонам теплоснабжения. Вместо
установления тарифов на тепловую энергию в качестве инструмента регулирования ценообразования применяется предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность). Размер платы для потребителей, в том числе населения, определяются в соответствии c заключенными администрациями городов соглашениями об исполнении актуализированной схемы теплоснабжения с едиными теплоснабжающими организациями", — напомнили представители департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

По их словам, в Самаре рост тарифов на тепловую энергию составит — 13,9%, в Тольятти — 14,6%, в Новокуйбышевске — 15,9%.

Ожидается, что в среднем тарифы ЖКХ в Самарской области увеличатся не более, чем на 13,2%. Уже известно, как изменятся цены на электроэнергию.

Гид потребителя

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