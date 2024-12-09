В трех городах Самарской области увеличат тариф на тепловую энергию

Администрации Самары, Новокуйбышевска и Тольятти заключили соглашения с теплоснабжающими организациями. Они предусматривают увеличение тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2025 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления губернатора, который утвердит предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги в муниципалитетах на следующий год.

"Самара, Новокуйбышевск и Тольятти отнесены к ценовым зонам теплоснабжения. Вместо

установления тарифов на тепловую энергию в качестве инструмента регулирования ценообразования применяется предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность). Размер платы для потребителей, в том числе населения, определяются в соответствии c заключенными администрациями городов соглашениями об исполнении актуализированной схемы теплоснабжения с едиными теплоснабжающими организациями", — напомнили представители департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

По их словам, в Самаре рост тарифов на тепловую энергию составит — 13,9%, в Тольятти — 14,6%, в Новокуйбышевске — 15,9%.

Ожидается, что в среднем тарифы ЖКХ в Самарской области увеличатся не более, чем на 13,2%. Уже известно, как изменятся цены на электроэнергию.