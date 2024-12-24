В Самаре подорожает вода

В Самаре увеличат тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Профильный департамент регионального правительства утвердил расценки для потребителей ООО "Самарские коммунальные системы", которое обслуживает большую часть города.

Индексацию произведут с 1 июля 2025 года. Сейчас кубометр холодной воды стоит 44,88 рубля. Тариф увеличат до 50,22 рубля. Водоотведение подорожает с 25,52 до 28,56 рубля за кубометр.

Летом проиндексируют и другие тарифы ЖКХ. Утверждены максимальные тарифы на тепловую энергию и повышение стоимости электроэнергии. Также представлены новые расчеты по газу.