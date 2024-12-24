В Самаре подорожает вода

В Самаре увеличат тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Профильный департамент регионального правительства утвердил расценки для потребителей ООО "Самарские коммунальные системы", которое обслуживает большую часть города.
Индексацию произведут с 1 июля 2025 года. Сейчас кубометр холодной воды стоит 44,88 рубля. Тариф увеличат до 50,22 рубля. Водоотведение подорожает с 25,52 до 28,56 рубля за кубометр.
Летом проиндексируют и другие тарифы ЖКХ. Утверждены максимальные тарифы на тепловую энергию и повышение стоимости электроэнергии. Также представлены новые расчеты по газу.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?