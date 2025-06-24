В Самарской области с 1 июля проиндексируют тарифы на проезд в электричках

С 1 июля изменится предельный максимальный уровень тарифа на услуги АО "Самарская ППК" по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба СППК.
Устанавливается следующий уровень тарифа: на участках Самара — Зубчаниновка, Самара — Ягодная, Самара — Конструкторская — 30 рублей, в пределах первых 10 км пути — 20 руб., тза каждый последующий километр пути после 10-го километра — 2 руб./км.
На скорые поезда серии "Ласточка"/ЭП2Д устанавливается тариф:
- на участках Самара — Зубчаниновка, Самара — Ягодная 52,0/42,0 руб.
- на участке Самара — Липяги 43,0/38,0 руб.
- в пределах первых 10 км пути 27,0/23,0 руб.
- за каждый последующий километр пути после 10-го километра 2,70/2,3 руб./км
Стоимость провоза мелких домашних животных, собак и птиц составляет 25% от стоимости полного билета по маршруту поездки.
Уточняющие вопросы можно задать по телефону справочной службы АО "Самарская ППК": 8-927-745-745-7