В Самарской области с 1 июля проиндексируют тарифы на проезд в электричках

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С 1 июля изменится предельный максимальный уровень тарифа на услуги АО "Самарская ППК" по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба СППК.

Фото: Юлия Зиганшина