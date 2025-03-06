16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области увеличили тарифы на газ Приложение "Госуслуги Дом" теперь доступно собственникам индивидуальных жилых домов "ЭнергосбыТ Плюс" направил заявления в Госжилинспекцию для проверки деятельности управляющих компаний Тольятти Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита Прокурор области поручил контролировать перерасчет за неоказанные услуги ЖКХ

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области увеличили тарифы на газ

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил новые розничные цены на газ, реализуемый населению. Будут действовать с 1 июля 2025 года.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Для квартир, где есть только газовые плиты, тариф вырастет с 9,91 до 10,75 рубля за кубометр. Такой же будет стоимость для тех, кто использует газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения и других направлений использования газа.

Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель, тариф традиционно будет ниже. Сейчас кубометр газа для них стоит 8,14 рубля. С 1 июля 2025 г. он подорожает до 8,87 рубля.

Для тех, кто использует газ в домах не только для подогрева пищи и нагрева воды, а еще и для отопления, установлен тариф на тысячу кубометров. Сейчас он составляет 7130 рублей. С 1 июля 2025 г. тариф увеличат до 7880 рублей.

Ранее представители комитета поясняли, что рассчитывали новые тарифы на основании обращения ООО "Газпром межрегионгаз Самара", решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по увеличению оптовых цен на газ для населения (на 10,3%) и на услуги по транспортировке газа (на 7%) с 1 июля 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6