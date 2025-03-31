Назначен "главный по медзакупкам" в Самарской области

ГКУ "Самарафармация" возглавил Юрий Стицюк. Информация размещена в официальных источниках, в том числе — на сайте минздрава Самарской области.

Напомним, в "Самарафармации" в сентябре 2024 г. провела обыск ФСБ. Оперативные мероприятия были организованы в рамках возбужденного 10 сентября уголовного дела в отношении директора ООО "Фарм Мед" Андрея Изюмского. После этого директора Алевтину Игнатову сменила Жанна Орехова с приставкой "и.о." Далее Орехову сменил Вячеслав Савельев. Но в марте этого года был назначен Стицюк.

Последний работал в ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания", а также замруководителя департамента градостроительства Самары.

ГКУ "Самарафармация" занимается закупками медицинского оборудования и препаратов для медицинских учреждений региона. Учреждение и ранее фигурировало в конфликтных ситуациях.

Например, ранее Следственный комитет сообщал, будто фигурантами уголовного дела уже становились заместитель директора ГКУ СО "Самарафармация", заместитель директора ГБУЗ "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр" (МИАЦ) и руководитель контрактной службы ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина". Действия подозреваемых в тот раз были квалифицированы по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").