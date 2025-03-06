Главой Волжского района избран Александр Шарков

В четверг, 6 марта, в администрации состоялось внеочередное заседание собрания представителей Волжского района Самарской области, на котором единогласно проголосовали за кандидатуру на пост главы Волжского района — Александра Шаркова.

В мероприятии приняли участие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников; заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Владимир Моргунов, представители депутатского корпуса, федеральных и областных структур, главы городских и сельских поселений и другие почетные гости.

Напомним, прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлялся с 9 января по 7 февраля 2025 года. В конкурсную комиссию поступили документы от трех человек. Каждый из них представил комиссии свою программу социально-экономического развития Волжского района.

Обращаясь к присутствующим, Александр Шарков поблагодарил губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за оказанное доверие. Напомним, глава региона рекомендовал Александра Шаркова на пост главы Волжского района.

"На протяжении прошедших двух месяцев в должности исполняющего обязанности главы Волжского района мне удалось ознакомиться с районом и его жителями, осознать масштаб предстоящей работы и сформировать ряд направлений, по которым необходимо выстроить работу для решения первостепенных задач", — сказал Александр Шарков.

Он подчеркнул, что необходимо продолжить участие в национальных проектах, федеральных и региональных программах, наращивать бюджетные и налоговые поступления, привлекать инвестиции, укреплять социальную поддержки граждан, оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО, решать вопросы по улучшению снабжения населения качественной питьевой водой, продолжить ремонт дорог, благоустройство территорий, модернизацию объектов социальной инфраструктуры.

"Считаю, что любое обращение граждан, любой вопрос не должны оставаться без ответа. Мы обязаны отказаться от формального подхода к наказам жителей. Ответ должен быть наполнен содержанием и смыслом. Успех любого дела зависит от качественного диалога, который снимает напряженность в любом вопросе", — добавил Александр Шарков.

Также Александр Шарков отметил, что развитие поселка Рощинский остается одной из приоритетных задач. Основная проблема поселка — вся коммунальная инфраструктура принадлежит Министерству обороны РФ, в связи с чем до сегодняшнего дня отсутствовала возможность для ее модернизации силами местных властей, что привело к серьезной изношенности всех систем.

"Нам уже удалось привлечь внимание областного правительства к проблемам жителей военного городка, с декабря 2024 года сформирована рабочая группа. Уже принято решение по ряду острых вопросов. Так, на территории планируется открытие семейного МФЦ, строительство амбулатории, ремонт Гарнизонного дома офицеров, модернизация объектов ЖКХ. В 2025–2026 годах будет завершен капитальный ремонт школы", — рассказал Александр Шарков.

Также немаловажной задачей является удовлетворение потребности в организации всесторонней комплексной помощи возвращающимся бойцам.

"Нам вместе предстоит адаптироваться к новой реальности, вызванной проведением СВО, принять на себя новую ответственность. Мы обязаны оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО, их семьям: не только финансовую, но и создать условия для восстановления физического и психологического здоровья, сопровождение специалистов, готовых помочь в самых разных сферах, — отметил Александр Шарков. — Важно проявлять активное участие в адаптации героев после их возвращения домой, обеспечить занятость и профессиональную подготовку, чтобы каждый мог найти достойное место в обществе по возвращению. Будем использовать активную гражданскую позицию ветеранов СВО в развитии Волжского района, привлекая их к непосредственному участию в принятии важных решений, реализации проектов и инициатив".

По итогам обсуждения депутаты единогласно избрали главой муниципального района Волжский Самарской области Александра Шаркова.

Александру Шаркову 29 лет. С 2015–2022 года он проходил службу в военной части в Тольятти, участвовал в специальной военной операции. С 2023 года возглавлял Самарскую региональную общественную организацию по поддержке военнослужащих, принимавших участие в СВО "Возвращение", является руководителем "Ассоциации ветеранов СВО" в Самарской области. В сентября 2023 года был избран в думу Тольятти, возглавлял комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. В декабре 2024 года назначен на должность исполняющего обязанности Главы Волжского района.

В ответном слове Александр Шарков поблагодарил Вячеслава Федорищева, депутатов, жителей за оказанное доверие и выразил уверенность, что благодаря единодушной и совместной работе всех жителей района и управленческих команд Волжский район сможет справиться с любыми вызовами социально-экономической обстановки и станет еще более удобным и привлекательным для жизни.