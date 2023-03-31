Оргкомитет "Грушинского" утвердил концепцию развития парка "Мастрюки"

В четверг, 30 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание организационного комитета по подготовке 50-го всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Участники совещания, среди которых руководители министерств и ведомств региона, музыканты, поэты, архитекторы и дизайнеры, обсудили творческую часть проведения одного из главных культурных событий страны, а также вопросы развития инфраструктуры фестивальной поляны на Мастрюковских озерах.

"В этой аудитории нет необходимости рассказывать о значимости этого мероприятия для культурной жизни нашего региона, для всей страны. Я уверен, что здесь собрались люди, которые очень хорошо знают, что такое Грушинский фестиваль, его историю и традиции, — отметил глава региона, обращаясь к участникам обсуждения. — Наша задача – обеспечить проведение фестиваля на самом высоком организационном и творческом уровне".

Дмитрий Азаров отметил, что в этом году площадка проведения фестиваля уже начнет обновляться. Работы по модернизации ключевой инфраструктуры начнутся в 2023 году и будут продолжены и в последующем. Губернатор обозначил: важно не просто создать комфортные условия для посетителей Мастрюковских озер во время проведения фестивалей, создать в перспективе возможность для круглогодичного отдыха, но и сохранить уникальность природного ландшафта.

Напомним, по поручению губернатора была проведена значительная предварительная работа по созданию концепции развития территории. Архитекторы создали мастер-план единого пространства Мастрюковских озер, который уже был представлен организаторам, творческому сообществу и любителям авторской песни в рамках проведения зимнего Грушинского фестиваля.

О концепции развития, фирменном стиле и событийности единого пространства природного парка "Мастрюки" рассказали художественный руководитель проекта Андрей Сяйлев и ведущий архитектор проектного бюро ТМ Ирина Фишман.

Андрей Сяйлев отметил, что творческой общественностью были внесены ряд предложений, которые были учтены при доработке концепции. Он напомнил, что в основу развития Мастрюков легли конкурентные преимущества территории — уникальная система озер и наработанная традиция событийности. Мастрюковские озера географически являются частью территории национального парка "Самарская лука", поэтому парк "Мастрюки" как природный объект — это первостепенная составляющая концепции. Кроме того, по задумке он должен воплощать традиции отдыха "за Волгой".

В настоящий момент уже разработан фирменный стиль парка "Мастрюки". Графические элементы отражают особенности территории — это плавные, "текучие" линии и формы. "При проектировании мы сразу учли основной туристический, культурный код — это природа. Мы взяли за основу такую аморфную букву "М", которая одновременно символизирует и поляну, и озеро, и сочетаем ее с антропоморфными начертаниями поляны", — рассказал худрук проекта.

По словам авторов проекта, важно сохранить природную красоту площадки и, в то же время, наполнить ее различными событиями и активностями не только в летнее время, но и в течение всего года.

"Это могут быть фестивали, пленэры, резиденции для художников, творческие лагеря для детей, конференции различных профессиональных сообществ. Территория и инфраструктура, которую мы планируем создавать в течение нескольких лет, этому способствует", — добавил Андрей Сяйлев.

Некоторые мероприятия начнутся уже в этом году — с привлечением жителей Прибрежного, которые считают территорию парка своей. Людей вовлекут в создание большого и самого первого арт-объекта. Будут привлекать известных российских архитекторов и художников, организаторов различных фестивалей и форумов.

"В целом было проанализировано и то, как проходят знаковые фестивали, какая сейчас есть транспортная инфраструктура, какие регламенты действуют на территории. Мы подробно изучили историю не только самой Грушинской поляны, но и историю поселка Прибрежный. Во время прошлого Грушинского фестиваля, участниками которого мы были, мы постарались оценить слабые и сильные места", — рассказала ведущий архитектор проектного бюро ТМ Ирина Фишман.

По задумке авторов концепции на Мастрюковских озерах должны появиться якорные объекты, которые позволят этому месту стать брендовым для региона. В основу архитектурных решений легла так называемая эстетика "заволжских" дач.

"Домики собираются на месте из подручных материалов, но за счет этого есть некая живописная коллажность — это когда используются разные типы древесины, найденные старые оконные рамы. Нельзя забывать о факторе затопляемости территорий, поэтому большинство объектов за Волгой приподняты над землей. Все это мы постарались использовать в предлагаемых решениях", — отметила Ирина Фишман. Тем более, что многие домики, которые находятся на фестивальной поляне, уже требуют обновления.

Уже в этом году к юбилейному фестивалю авторской песни планируется обустроить тропу, которая ведет от железнодорожной платформы Валерия Грушина до лестницы — ее тоже капитально отремонтируют.

"Существующую лестницу мы планируем привести в порядок и оформить визуально, вписав ее в природу. Предполагаем сделать деревянную обшивку и ограждение с подсветкой, которая будет включаться только во время движения", — поделилась планами архитектор.

Замены требуют и понтонные мосты с вариантом использования их и как террас, с которых можно наслаждаться видами природы. "Сейчас амфитеатр довольно в плачевном состоянии. Мы предполагаем полностью его заменить, укрепив каркасом весь склон. Также предполагается благоустроить места для набора воды, установить там навесы, питьевые фонтанчики", — добавила Ирина Фишман. Частично будет выполнен ремонт детской игровой зоны. Для удобства участников фестиваля появятся первые объекты навигации с новой символикой Парка "Мастрюки".

В дальнейшем предполагается создать гостевые центры у въездов и входов на территорию, выделить зоны для создания арт-объектов, работы художников, творческих групп, обновить спортивную площадку, основные сцены, зоны санузлов и душевых, улучшить зону фудкорта, организовать мультиформатный кемпинг с прачечно-душевым блоком и санузлами, добавить пляжную инфраструктуру и многое другое.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила, что разработанную концепцию развития территории Мастрюковских озер одобрили все организаторы и авторы-исполнители Всероссийского фестиваля. "Мы знакомили всех во время проведения зимнего Грушинского фестиваля. Коллеги одобрили подход, который мы сегодня презентовали и выразили свое согласие в поддержку этого проекта. Просили только сохранить сцену в виде гитары", — отметила руководитель ведомства.

"Мы обсуждали вопрос относительно большой сцены, и ни в коем случае мы гитару трогать не будем. Традиции Грушинского фестиваля, основная сцена будет сохранена", — подчеркнула Ирина Фишман. Она добавила, что в этом году изменения по большей части коснутся организации пешеходных троп и маршрутов.

"Наши гости, участники были очень довольны предлагаемыми решениями, потому что все представлено в эко-стиле, все вписывается в концепцию фестиваля. Было бы очень здорово, если появилась новая лестница, амфитеатр. Все отзывы только положительные", — поделилась впечатлениями директор Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Анна Шарафиева.

Участники совещания общим решением утвердили предложенную концепцию. Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что работы предстоит выполнить в достаточно сжатые сроки, до начала проведения Всероссийского фестиваля.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова обратила внимание на источник водоснабжения, который используется на фестивальной поляне. В настоящий момент он считается бесхозным. Дмитрий Азаров поручил Главе Самары Елене Лапушкиной разобраться в этом вопросе, а организаторам фестиваля — еще раз предпринять максимум усилий, чтобы обеспечить подвоз чистой питьевой воды в дни проведения мероприятий на поляне.

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Губернатор поручил до 1 мая рассмотреть вопрос развития территории на перспективу с точки зрения инженерной инфраструктуры: обеспечение электро- , водо- и даже газоснабжения территории. "У нас площадка должна работать все сезоны, коллеги, в этом главная задача", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Говоря о творческой части Грушинского фестиваля, Анна Шарафиева отметила, что в этом году ожидается порядка 50 тысяч любителей авторской песни. Одновременно будет работать 14 концертных площадок, где выступят более сотни приглашенных артистов.

На поляне в этом году появится аллея фестивалей авторского творчества. Истории самых крупных и известных в стране соберут в одном месте, чтобы показать их традиции и особенности. Достойное место займет музей истории Грушинского фестиваля. Будет развернута огромная карта, чтобы приезжающие гости могли отметить свой город. Гала-концерт, как обычно, состоится на главной сцене — плавучей гитаре, трансляция с которой будет вестись на все интернет-площадки фестиваля.

"Грушинский фестиваль — самый крупный бардовский фестиваль в стране и, конечно, к 50-летнему юбилею мы постарались придумать максимально интересные, яркие мероприятия, чтобы праздник был познавательным, запоминающимся", — подчеркнула Анна Шарафиева. Она добавила, что организаторам удалось подсчитать некоторые цифры: за 50 лет фестиваль посетили более 3,6 миллиона человек, на конкурс было подано более 35 тыс. заявок.

"Конечно, аналогов такому событию в этом жанре нет, — заявила директор фестиваля. — Во время юбилейного фестиваля мы планируем возродить некоторые традиции прошлых лет, а новшества будут связаны с его славной историей".

Дмитрий Азаров обратил внимание на оформление концертных площадок фестиваля — оно должно соответствовать утвержденной концепции развития парка "Мастрюки": "Это очень важно. Хотелось бы, чтобы это уже было наиболее приближено к тому, что представлено в концепции, к искомому результату, чтобы все уже в этом году чувствовали, что у фестиваля, у поляны есть свой стиль, и он новый".

Напомним, в этом году 50-й юбилейный Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина состоится с 29 июня по 2 июля.