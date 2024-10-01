Не построивший снегоплавильную станцию в Самаре подрядчик не хочет больше сидеть в колонии

В Самаре рассмотрели прошения осужденного по громкому уголовному делу Александра Эстрина. Мужчина ранее выиграл контракт на строительство нужного на тот момент городу сооружения, собрал денег, но строить и не собирался.

Напомним, в начале 2017 г. был объявлен конкурс на заключение 15-летнего концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями в Самаре. Построить станцию должны были за шесть месяцев на участке площадью 1,7 гектара. Победителем торгов стало ООО "СПК" Александра Эстрина. В октябре 2017 г. было подписано концессионное соглашение. Однако в конце 2018 г. мэрия расторгла соглашение, так как станция не была построена. По версии следствия, Эстрин и не собирался возводить объект.

"Предполагается, что Эстрин даже не получал разрешение на строительство, а стал собирать деньги со своих знакомых, предлагая стать инвесторами", — рассказывали в прокуратуре Октябрьского района Самары.

Большую часть денег — 105 млн руб. — Эстрин, по версии следствия, взял у своего однокурсника Сергея Плешакова. Причем Плешакову были даны расписки.

В 2018 г. Эстрин также попросил у Плешакова денег на взятку в мэрию. Тогда инвестор обратился в ФСБ. И после передачи 7 млн рублей Эстрина задержали. Оперативники решили, что эти 7 млн Эстрин хотел просто присвоить. В итоге за это мошенничество концессионера приговорили к трем годам лишения свободы условно. По факту мошенничества на 105 млн руб. возбуждали отдельное уголовное дело. Суд назначил Александру Эстрину пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Впрочем, недавно Эстрин попросил суды заменить ему место отбывания наказания — на колонию-поселение. В этом служители Фемиды отказали. Тогда Эстрин стал просить об условно-досрочном освобождении. Как рассказал адвокат Плешакова Марат Рахматуллин, на этой неделе Самарский областной суд отказал Эстрину в УДО.