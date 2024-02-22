Отравление детей произошло в экоотеле "Маяк"

Стало известно, в каком бассейне 21 февраля могли пострадать дети в Самарской области. Речь идет об экоотеле "Маяк".

Напомним, двое детей лечатся амбулаторно, а четверо госпитализированы. По предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора. В связи с этим возбудили уголовное по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В экоотеле "Маяк" 22 февраля по телефону администратора сообщили, что работают в обычном режиме. Произошедшее ЧП комментировать отказались. На сайте организации указано, что экоотель ориентирован на отдых семей с детьми. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.