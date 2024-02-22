Под Тольятти дети отравились хлором, купаясь в бассейне

В среду, 21 февраля, в Ставропольском районе в гостиничном комплексе при купании в бассейне несколько детей почувствовали себя плохо. Двом детям оказана амбулаторная медицинская помощь, а четверо из пострадавших госпитализированы в больницу.
По предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора.
По данному факту возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!