Под Тольятти дети отравились хлором, купаясь в бассейне

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В среду, 21 февраля, в Ставропольском районе в гостиничном комплексе при купании в бассейне несколько детей почувствовали себя плохо. Двом детям оказана амбулаторная медицинская помощь, а четверо из пострадавших госпитализированы в больницу.

Фото: СУ СК по Самарской области