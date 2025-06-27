В Самарской области будут судить водителя, сбившего насмерть подростка

Прокурор Красноярского района Самарской области утвердил обвинительное заключение 28-летнему местному жителю, которого обвиняют в нарушении ПДД, приведшему к смерти пешехода.

Напомним, 26 августа 2024 г., в 2:30, на 3 км дороги Мирный — Колодинка неизвестный автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся. Ребенок погиб на месте.

Как выяснилось, в тот же день водитель улетел из России. Мужчину задержали в мае 2025 г. в Брянской области, когда он вернулся в страну. По версии следствия, он сел за руль пьяным.